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Супруги из Бурятии стали родителями в девятый раз

Супруги из Бурятии стали родителями в девятый раз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В семье растут шестеро приёмных детей

В феврале 2024 года супруги из Курумканского района Бурятии стали родителями в девятый раз.

У супругов Юрия и Ирины родилась дочь, которую назвали Ульяной.

Эта семья воспитывает троих родных и шестерых приёмных детей.

«В многодетной семье всегда царит атмосфера добра, тепла и уюта. В воспитании детей родители проявляют любовь и уважение к каждому ребёнку. Дети – активные участники различных мероприятий, организуемых службой сопровождения замещающих семей Курумканского центра помощи семье и детям», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

Отметим, на сегодняшний день в Бурятии 93% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих (приёмных и опекунских) семьях. 
семьи дети

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