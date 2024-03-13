В семье растут шестеро приёмных детей
В феврале 2024 года супруги из Курумканского района Бурятии стали родителями в девятый раз.
У супругов Юрия и Ирины родилась дочь, которую назвали Ульяной.
Эта семья воспитывает троих родных и шестерых приёмных детей.
«В многодетной семье всегда царит атмосфера добра, тепла и уюта. В воспитании детей родители проявляют любовь и уважение к каждому ребёнку. Дети – активные участники различных мероприятий, организуемых службой сопровождения замещающих семей Курумканского центра помощи семье и детям», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.
Отметим, на сегодняшний день в Бурятии 93% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих (приёмных и опекунских) семьях.
Супруги из Бурятии стали родителями в девятый раз
Общество, Фото:
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