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В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения

В Кяхтинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности

В Кяхтинском районе Бурятии состоялось заседание муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения.

В работе таких комиссий участвуют местные власти, сотрудники ГИБДД, МВД, прокуратуры и пр.

- В ходе заседания обсудили вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий, особое внимание уделили проблеме детского травматизма на дорогах, проанализировали статистические показатели аварийности. Также были озвучены основные причины совершения ДТП, рассмотрены актуальные вопросы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. По итогам комиссией запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности. Разработаны проекты организации дорожного движения, обеспечения безопасности пешеходов на дорогах, нанесения горизонтальной разметки, функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура дорожная безопасность

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