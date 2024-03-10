Мужчину признали им через суд
Жительница Хоринского района обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства в отношении её дочери. Как выяснилось, сожитель женщины недавно скончался.
При жизни он признавал ребёнка своей избранницы дочерью. Пара вела совместное хозяйство. Признание отцовства посмертно потребовалось для того, чтобы девочке назначили пенсию по потере кормильца.
После изучения всех представленных доказательств служители Фемиды удовлетворили заявление. Решение ещё не вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
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