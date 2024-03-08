08 марта

07 марта

Популярное

В Улан-Удэ начали разработку меню для Бурятии

В Улан-Удэ начали разработку меню для Бурятии
Общество,  Фото:ТИЦ «Байкал»
Шеф-повара из разных регионов России попробовали продукцию производителей из местного сырья

21 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии, занимающихся переработкой сельскохозяйственного сырья и дикоросов презентовали свою продукцию шеф-поварам из разных регионов России. В Улан-Удэ прошла презентация бурятской местной продукции в рамках фестиваля гастрономического туризма «Гастрокэмп Бурятия» (6+).

По словам организаторов, этот проект направлен на продвижение туристского потенциала республики на общероссийский и международный туристский рынок. B этом году в фестивале участвуют 9 шеф-поваров из разных уголков страны: Нижнего Новгорода, Москвы, Забайкалья и других регионов. Их задача всего за два дня придумать уникальное меню из местных ингредиентов. Фестиваль проходит в Улан-Удэ с 5 по 11 марта.

- Предприятия пищевой промышленности Бурятии показали и рассказали о своих перспективных направлениях, которые могут привнести в меню ресторанов новые авторские блюда и существенно дополнить уже устоявшиеся позиции, - комментирует Людмила Селицкая, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Бурятии.

Пищевики Бурятии привезли макаронные изделия бурятской национальной кухни, замбаа, ремесленные сыры, продукцию из дикоросов и ягод (сиропы, травяные чаи, мука из черёмухи, джемы и др.), полуфабрикаты, пряники по уникальным рецептам, национальные бурятские кисломолочные напитки и многое другое.

- По итогам выставки и дегустации, рестораторы и шеф-повара составили список продуктов питания, которые будут участвовать в разработке новых рецептур «Меню Бурятии». Финалом мероприятия станет гала-ужин, где будут презентованы новые блюда, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ еда фестиваль гастрофестиваль туризм национальная кухня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В школе Улан-Удэ вновь открылся современный бассейн
В школе Улан-Удэ вновь открылся современный бассейн
Общество, 08.03.2024
До этого он не работал четыре года
В Улан-Удэ начали разработку меню для Бурятии
В Улан-Удэ начали разработку меню для Бурятии
Общество, 08.03.2024
Шеф-повара из разных регионов России попробовали продукцию производителей из местного сырья
Глава Бурятии: «Пусть все, кто сегодня ждёт, дождутся своих любимых»
Глава Бурятии: «Пусть все, кто сегодня ждёт, дождутся своих любимых»
Общество, 08.03.2024
В республике прошёл вечер, приуроченный к 8 марта
Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
Общество, 08.03.2024
Жительницам города пожелали мира, радости и благополучия
8 марта в Бурятии до четырёх градусов тепла
8 марта в Бурятии до четырёх градусов тепла
Общество, 08.03.2024
Снег республику обойдёт стороной 
В Бурятии развернётся шахматный фестиваль
В Бурятии развернётся шахматный фестиваль
Общество, 07.03.2024
Соревнования являются этапом «Рапид Гран-при России»
В Забайкалье проведут открытое первенство по зимней рыбалке
В Забайкалье проведут открытое первенство по зимней рыбалке
Общество, 07.03.2024
Стартовала регистрация на рыболовный турнир на озере Шакша
В Бурятии рассказали о спортивных событиях этой недели
В Бурятии рассказали о спортивных событиях этой недели
Общество, 07.03.2024
В Улан-Удэ развернётся фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
Учащиеся Бурятии посоревнуются в профессиональном мастерстве
Учащиеся Бурятии посоревнуются в профессиональном мастерстве
Общество, 07.03.2024
В республике состоится региональный этап конкурса
В Чите соберутся бодибилдеры трёх регионов
В Чите соберутся бодибилдеры трёх регионов
Общество, 07.03.2024
В Забайкалье вновь состоится традиционный чемпионат края по бодибилдингу
В ссузах Бурятии открылась ещё одна мастерская
В ссузах Бурятии открылась ещё одна мастерская
Общество, 07.03.2024
Её оборудовали в Бурятском индустриальном техникуме
В Бурятии капитально отремонтируют системы отопления в 27 многоэтажках
В Бурятии капитально отремонтируют системы отопления в 27 многоэтажках
Общество, 07.03.2024
Список сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями
В селе Бурятии завершили строительство детсада
В селе Бурятии завершили строительство детсада
Общество, 07.03.2024
После угрозы расторжения контракта подрядчик активизировал работы
На Байкале прошёл юбилейный фестиваль зимних волшебников
На Байкале прошёл юбилейный фестиваль зимних волшебников
Общество, 07.03.2024
Сказочные герои порадовали детвору Иркутской области и Бурятии
В Бурятии введут электронный сертификат для многодетных семей
В Бурятии введут электронный сертификат для многодетных семей
Общество, 07.03.2024
Он появится после опубликования рекомендаций Минтруда России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^