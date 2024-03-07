Житель Бурятии остался без мотоцикла из-за пристрастия к алкоголю

Общество, Фото: из архива

Мужчину дважды за год останавливали нетрезвым за рулём



Житель Баунтовского района Бурятии лишился мотоцикла, а также отправлен на принудительные работы за повторную езду в нетрезвом виде.



- Осенью 2022 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление мотоциклом в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в июле 2023 года после употребления спиртных напитков он вновь сел за руль мотоцикла, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Баунтовский районный суд назначил виновному один год принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы и лишил водительских прав на 5 лет. На основании решения суда мотоцикл марки ИЖ обращён в доход государства.



Приговор пока не вступил в законную силу.

