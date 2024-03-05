Многоэтажки в Улан-Удэ вовсю очищают от снега

Общество, Фото: администрация города

А ещё с крыш домов убирают ледяные наросты



В Железнодорожном районе Улан-Удэ вовсю убирают снег и наледь с крыш многоквартирных домов. Накануне в порядок привели десятиэтажку на улице Добролюбова, 7, сообщили в районной администрации. Занимается этим обслуживающая дома организация.



- У нас восемь домов с плоскими крышами, в основном – десятиэтажных. Работа, конечно, это нелёгкая, но мы стараемся выполнять всё качественно, – отметил мастер участка по благоустройству управляющей компании Денис Молодцов,



Усилить контроль за уборкой снега с крыш жилых и административных зданий руководителям районов поручил на недавнем планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Сообщить о несвоевременной очистке кровель можно, позвонив в управления административного контроля комитета городского хозяйства по телефону 37-72-52.

