А ещё с крыш домов убирают ледяные наросты
В Железнодорожном районе Улан-Удэ вовсю убирают снег и наледь с крыш многоквартирных домов. Накануне в порядок привели десятиэтажку на улице Добролюбова, 7, сообщили в районной администрации. Занимается этим обслуживающая дома организация.
- У нас восемь домов с плоскими крышами, в основном – десятиэтажных. Работа, конечно, это нелёгкая, но мы стараемся выполнять всё качественно, – отметил мастер участка по благоустройству управляющей компании Денис Молодцов,
Усилить контроль за уборкой снега с крыш жилых и административных зданий руководителям районов поручил на недавнем планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Сообщить о несвоевременной очистке кровель можно, позвонив в управления административного контроля комитета городского хозяйства по телефону 37-72-52.
Многоэтажки в Улан-Удэ вовсю очищают от снега
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