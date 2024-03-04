Молодёжь Бурятии призывает сходить на выборы

«Время действовать!» - отмечают молодые люди



Молодёжь Бурятии призывает жителей прийти на выборы президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта.



Молодые люди призывают не оставаться в стороне и сделать свой выбор.



«Взрослая жизнь – это не только самостоятельность, это, в первую очередь, ответственность. Ответственность за себя, за свою жизнь, за будущее своей страны», - поделилась мнением девушка Аюна.



«Это значит, что пришло наше время», - сказал молодой человек Ананда.



«Родина у нас самая лучшая, сегодня нужно укреплять её стены. Один голос – это один кирпичик, миллионы голосов – уже крепость», - призывает Николай.



«Я хочу жить в стране, где ты спокоен за своё будущее и не переживаешь ни о чём. Это шанс показать всем показать мощь и силу нашего народа», - отметила Ксения.



«На самом деле для нас, нашего поколения давно пришло время новых ответственностей, знаний, поступков. Самое главное – решение, который будет принимать каждый из нас», - размышляет Никита.



«Сильная страна – это та страна, где люди в согласии и в мире. Где все плечом к плечу», - считает Галина.



- Время действовать! Приходи голосовать! – призывают молодые люди.



