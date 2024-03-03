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В Бурятии ветераны труда не дождались обещанной индексации

В Бурятии ветераны труда не дождались обещанной индексации
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Перерасчёт им пообещали сделать позже

С февраля в Бурятии увеличили выплаты приёмным семьям и опекунам. Они стали больше на 8,89%. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.

- В частности, индексируются выплаты приёмным и семьям опекунов на содержание подопечных, вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, доплаты к общему вознаграждению приёмным родителям, воспитывающим пятерых и более детей, выплаты участникам вооружённых конфликтов и ветеранам труда. Всего в списке – 16 категорий граждан, которых коснётся эта индексация, – сообщила ранее министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.

На столько же – 8,89% – пообещали повысить республиканский материнский (семейный) капитал. Речь о многодетных семьях, чей среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии.

- Если в прошлом году размер регионального маткапитала составлял 65 300 рублей, то после индексации сумма увеличится до 71 100, – уточнила министр. – Этой мерой социальной поддержки охватили 2 111 семей, которым перечислили 144 миллиона 900 тысяч рублей. Средства ежегодно выделяются из регионального бюджета.

Однако ветераны труда из Бурятии обещанных доплат так и не дождались. Тревогу на днях забили в районных чатах. 

В Минсоцзащиты РБ объяснили: постановление уже приняли, однако сам перерасчёт будет позже. «Дополнительную информацию можно получить в отделе социальной защиты населения по месту жительства», – приводит ответ ведомства «Бурятия-инфо.24/7».
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