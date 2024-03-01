В Иркутской области полицейские помогли женщине с ребёнком, застрявшим в машине в мороз

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Их автомобиль застрял в снегу, а никто из проезжающих им помогать не стал



Жительница Усть-Кута Иркутской области написала письмо с благодарностью в адрес сотрудников ГИБДД.



Мать с 12-летним ребёнком ехали по автодороге «Вилюй», но недалеко от посёлка Карпово их автомобиль застрял в снегу. Самостоятельно выбраться водитель не могла.



Больше 30 минут они ждали помощи, но никто из проезжающих мимо автомобилистов не останавливался. Тогда на улице стоял 42-градусный мороз, женщина с ребёнком уже начали замерзать в остывшей машине.



- Рядом на патрулировании находился экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Бузикова и лейтенанта полиции Михаила Хонгордоева, которые заметили, что автомобиль выехать самостоятельно не может, и пришли на помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Госавтоинспекторы пересадили женщину и ребёнка в патрульную машину. Затем они остановили проезжающий мимо большегруз и с помощью буксировочного троса вытащили застрявший автомобиль



«Хочу выразить огромнейшую благодарность данным сотрудникам полиции, пожелать им здоровья, благополучия и карьерного роста. Побольше бы таких полицейских во всех подразделениях МВД России! Только благодаря их бдительности и человечности мы с ребёнком не остались на улице в сильный мороз!» - написала женщина в благодарственном письме.



