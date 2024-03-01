В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 1 марта по республике облачно, местами ожидается небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный, северо-западный 4-9, днём в отдельных районах он усилится до 15 м/с. Днём -11,-16, местами -4,-9 градусов.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Днём почти весенняя погода – всего 6-8 градусов мороза, но ситуацию омрачит северо-западный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с.
Март в Бурятии начнётся с ветреной погоды
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