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Лучник из Бурятии, ветеран СВО стал призёром чемпионата мира

Лучник из Бурятии, ветеран СВО стал призёром чемпионата мира
Общество, 
Для Цыдена Генинова это был первый крупный турнир

Ветеран спецоперации, лейтенант Цыден Генинов стал бронзовым призёром чемпионата мира среди военнослужащих по стрельбе из лука. Чемпионат проходил с 25 по 29 февраля в городе Дакка - столице Бангладеш.

Цыден родился и вырос в селе Урда-Ага Агинского Бурятского округа (ныне Забайкальский край). Высшее образование получил в Улан-Удэ: окончил Бурятский государственный университет, факультет физической культуры, спорта и туризма.

После окончания вуза Цыден Генинов отправился в армию и вместо одного года срочной службы решил заключить контракт с Минобороны на два года. Контракт должен был окончиться осенью 2022 года, но в итоге Цыден оказался на учениях, а затем на спецоперации. В ходе боевых действий он потерял ногу.

«На третьи сутки пребывания в госпитале он позвал медсестру и сказал, что хочет сесть. Цыдену подняли спинку кровати на 45 градусов, но долго просидеть в первый раз не получилось – сильно закружилась голова. Дальше – больше: принесли веревочку, которую привязали к спинке кровати. Держась за нее, Цыден стал садиться уже сам. И начал понемногу разминаться. «Врачи меня хвалили, и у меня еще больше мотивации появлялось. Как же, мне «молодец» сказали! Все, надо дальше стараться», - смеется Цыден. Потом, когда перевели в палату, он тут же попросил костыли, хотя ему и говорили, что рановато. Но скорее хотелось начать ходить. В первый раз тоже не получилось: взяв костыли, Цыден чуть не упал. Но шаг за шагом – и дело пошло. Вскоре он уже бегал по госпиталю на костылях. А там уже подошло и время получения протеза, к которому привык почти сразу. Протез Цыден надевал с утра и ходил целый день. Приходил в палату вечером, разматывал бинты – все было в сукровице, нога ужасно натиралась, но разве такие мелочи могли его остановить? Медсестрам он про это не говорил – просто брал детскую присыпку и сам обрабатывал», - писал «Буряад Унэн».

Из госпиталя Цыден вышел на ногах. Летом 2023 он обратился в филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Улан-Удэ. Там ему предложили заняться спортом. Цыден выбрал стрельбу из лука. С тренером ему повезло: им стал заслуженный тренер РФ Цыденбал Цыренжапов, воспитавший немало знаменитых лучников.

- Реабилитация, ежедневные тренировки, невероятная сила духа Цыдена дали результат! Цыден Генинов стал бронзовым призёром чемпионата мира по стрельбе из лука международного совета военного спорта (CISM). Поздравляем Цыдена и Цыденбала Тогошиевича Цыренжапова с заслуженной победой! - поделились в филиале фонда «Защитники Отечества».

Цыден представляет республиканскую спортивно-адаптивную школу сурдлимпийского и паралимпийского резерва. 
спорт стрельба из лука чемпионат мира

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