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«Поцеловать обувь и всё»: Улан-удэнским таксистам посыпались странные заявки

«Поцеловать обувь и всё»: Улан-удэнским таксистам посыпались странные заявки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане обращаются к ним с неоднозначными просьбами

Недавно в паблике zloi_03 во «ВКонтакте» разместили скриншот заявки, которую получил водитель одной из местных служб заказа такси. Авто пожелал сохранить анонимность. Как выяснилось, житель бурятской столицы заказал машину на улицу Октябрьская.

Он уточнил, что никуда ехать не надо – «только поцеловать обувь и всё». Ещё одно условие – чтобы водителем была женщина. За это клиент выразил готовность заплатить 510 рублей. Взял ли кто-нибудь заявку – неизвестно.



В комментариях к посту разместили точно такую же, но уже за 780 рублей. Публикация развеселила подписчиков паблика. Некоторые предположили, что заказавший такси человек просто проиграл какой-то спор.



Несколько лет назад в одном популярном российском паблике в «ВК» появился скриншот под названием «Дополнительные услуги, осуществляемые такси». Судя по нему, улан-удэнские извозчики зарабатывали дополнительные деньги (по 140 рублей) тем, что передавала спиртное пациентам одного медучреждения. Они покупали водку на свои кровные и привозили её по адресу, а клиенты скидывали деньги с четвёртого этажа и поднимали бутылки вверх на верёвках.

До этого в соцсетях публиковали записи, в которых утверждалось, что такси в городе якобы используются в качестве труповозок. «Посёлок Кика, 88 километров от города. Произошло ДТП. Цена 3100 рублей. Нужно перевезти два трупа. Поедет ещё один человек».

такси соцсети

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