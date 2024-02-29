В Бурятии за день до весны ударили морозы под -40 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Из-за этого дети в отдалённом районе республики не пошли в школу



Утром 29 февраля в Баунтовском районе Бурятии отменили занятия в местных школах из-за сильных морозов. В посёлках Багдарин и Маловский с утра было 39 градусов ниже нуля.



На уроки там не пошли ученики 1-4 классов. А занятия в первую смену в Витимской школе, что в селе Романовка, перенесли на 11:00, сообщает «Баунт-инфо 24/7».



Весна в Бурятии тоже начнётся с холодов. В ближайшие два дня ночная температура будет колебаться от -29 до -34, в некоторых районах – от -22 до -27. Дневная поднимется до -4, -9, но кое-где обещают лишь от -10 до -15.

