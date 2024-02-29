Национальный музей



Национальный музей будет построен благодаря мастер-плану развития Улан-Удэ, одобренному лично президентом страны во время визита в Бурятию. Общая площадь здания составит почти 15 тыс. квадратных метров. Главный музей республики станет точкой притяжения для гостей и жителей республики на берегах Байкала. В начале февраля в основание нового здания Национального музея Бурятии заложили

Здание Национального музея будет построено на полуострове на реке Уда, в самом центре города. Основная архитектурно-художественная концепция здания базируется на архитектурной интерпретации цветка Ая-ганга. Таким образом, здание музея республики представлено в виде четырёх символических лепестков-блоков, объединённых вокруг многофункционального ядра. Центральное многофункциональное пространство оформлено как экспозиция по теме «Человек у Байкала». Именно эта тема связывает три главные направления музея – историю, культуру и природу, им и будут посвящены отдельные символичные «лепестки» здания.



Главную часть центрального блока – «ядра» здания – занимает многосветное, то есть открытое на несколько этажей, универсальное пространство. На этажах ниже размесятся музейные хранилища – скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики, оружия, мебели, техники. В блоке с главным входом для посетителей, с вестибюлем, гардеробами, санузлами, также разместится детский центр с мастерской рисунка и живописи, кабинетом истории искусств и другими помещениями, кафе, конференц-зал, библиотека, служебные и бытовые помещения. Национальный музей будет построен благодаря мастер-плану развития Улан-Удэ, одобренному лично президентом страны во время визита в Бурятию. Общая площадь здания составит почти 15 тыс. квадратных метров. Главный музей республики станет точкой притяжения для гостей и жителей республики на берегах Байкала. В начале февраля в основание нового здания Национального музея Бурятии заложили священный сосуд «Бумпа».

Здание Национального музея будет построено на полуострове на реке Уда, в самом центре города. Основная архитектурно-художественная концепция здания базируется на архитектурной интерпретации цветка Ая-ганга. Таким образом, здание музея республики представлено в виде четырёх символических лепестков-блоков, объединённых вокруг многофункционального ядра. Центральное многофункциональное пространство оформлено как экспозиция по теме «Человек у Байкала». Именно эта тема связывает три главные направления музея – историю, культуру и природу, им и будут посвящены отдельные символичные «лепестки» здания.Главную часть центрального блока – «ядра» здания – занимает многосветное, то есть открытое на несколько этажей, универсальное пространство. На этажах ниже размесятся музейные хранилища – скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики, оружия, мебели, техники. В блоке с главным входом для посетителей, с вестибюлем, гардеробами, санузлами, также разместится детский центр с мастерской рисунка и живописи, кабинетом истории искусств и другими помещениями, кафе, конференц-зал, библиотека, служебные и бытовые помещения.













Дома культуры



С 2018 года в Бурятии капитально отремонтированы 76 сельских домов культуры, 11 детских школ искусств, 2 музея, 1 театр и 1 библиотека. Кроме того, в рамках национального проекта «Культура», который работает по инициативе президента России, более 400 домов культуры Бурятии получили финансирование на своё развитие.



Так, в ноябре прошлого года благодаря поддержке президента в Баргузинском районе открыли сразу два дома культуры – в селе Шапеньково и улусе Борогол. В Доме культуры села Шапеньково капитальный ремонт не проводился со времени основания в 1939 году. Там капитально отремонтированы кровля, перекрытие, системы отопления, электро- и водоснабжения, полы, проведены внутренние и внешние отделочные работы, благоустроена прилегающая территория.



В улусе Борогол здание дома культуры было 1965 года постройки. Благодаря средствам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» там заменили кровлю, перекрытия потолков и пола, сети электроснабжения, установили сантехнику, пожарную сигнализацию, провели внутреннюю отделку, обновили фасад. После ремонта сельчане хотят создать здесь фольклорную группу.



С 2018 года в Бурятии капитально отремонтированы 76 сельских домов культуры, 11 детских школ искусств, 2 музея, 1 театр и 1 библиотека. Кроме того, в рамках национального проекта «Культура», который работает по инициативе президента России, более 400 домов культуры Бурятии получили финансирование на своё развитие.Так, в ноябре прошлого года благодаря поддержке президента в Баргузинском районе открыли сразу два дома культуры – в селе Шапеньково и улусе Борогол. В Доме культуры села Шапеньково капитальный ремонт не проводился со времени основания в 1939 году. Там капитально отремонтированы кровля, перекрытие, системы отопления, электро- и водоснабжения, полы, проведены внутренние и внешние отделочные работы, благоустроена прилегающая территория.В улусе Борогол здание дома культуры было 1965 года постройки. Благодаря средствам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» там заменили кровлю, перекрытия потолков и пола, сети электроснабжения, установили сантехнику, пожарную сигнализацию, провели внутреннюю отделку, обновили фасад. После ремонта сельчане хотят создать здесь фольклорную группу.



Дом культуры в Кяхте



Масштабный дом культуры в центре Кяхты будет построен в 2024 году. Проект выполнен в купеческом стиле, соответствующем историческому наследию. Двухэтажное здание вместит в себя зрительный зал на 400 мест, библиотеку, студию звукозаписи, музейно-выставочные площади, а также помещения для репетиций и занятий в секциях.



Дом культуры построят в едином архитектурном стиле города, благодаря этому будущее здание впишется в архитектурный ансамбль исторического центра Кяхты. Масштабный объект, стоимостью почти миллиард рублей, возводят в рамках Дальневосточной субсидии, выделенной субъекту по поручению президента России Владимира Путина. Для жителей города объект действительно долгожданный. Раньше на этом месте было аварийное здание ДК. Его снесли, а весной 2023 года здесь началось строительство будущего Дома культуры.





Бурятия продолжает двигаться вперёд, стремясь к стабильному развитию региона. В каждом районе запущены важные проекты, которые включают строительство новых дорог, современных домов культуры, сети библиотек и многого другого. Более того, постоянно обновляется техническая база республики – власти приобретают новую технику для улучшения жизни местных жителей, такую как автобусы, трамваи, и современное медоборудование для городских и районных больниц. Успехи Бурятии связаны с прямым участием президента России Владимира Путина. Его руководство и принятые поручения оказывают существенное влияние на каждый из этих проектов, гарантируя их успешную реализацию. Предлагаем вспомнить наиболее значимые достижения, выполненные в Бурятии за последние несколько лет в сфере культуры.Театр «Байкал» – гордость Бурятии. Но долгие годы у него не было своего дома. Теперь здание для театра будет построено. Его площадь составит почти 19 тыс. квадратных метров. Там будут театрально-концертный зал на 1000 мест с амфитеатром и балконом, а также сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок со всеми необходимыми технологическими помещениями и технологическим оборудованием. «Малый зал» с трансформируемыми креслами площадью 324 м2; четыре балетных зала, оркестровый репетиционный зал, хоровой репетиционный зал, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи, видеозаписи, фотостудия и другие помещения.Также запланирована культурно-досуговая часть в виде школы танца и музыки, помещений творческого досуга. Предусмотрена организация театральной площади и летней фестивальной площадки. Территорию вокруг здания будет благоустроена: появятся необходимые подъезды и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и озеленение. Само здание, подъезды к нему и автостоянка будут обеспечены всем необходимым для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.Национальная библиотека Бурятии имеет статус особо ценного объекта культурного наследия Бурятии. Президент Путин на запуске нового корпуса библиотеки сказал, что «открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии».В новых корпусах библиотеки разместились отдел редких и ценных книг, абонемент, зал литературы по культуре и искусству, литературно-музыкальная гостиная, сектор оцифровки, каталожный зал, учебный компьютерный класс. На крыше библиотеки оборудована смотровая площадка, откуда открывается замечательный вид на центр Улан-Удэ. Здание оснащено лифтами, системой «телелифт» для автоматизированной доставки книжных фондов, комнатами для общения и отдыха, в том числе и игровой детской комнатой.В сентябре 2023 года президент подписал указ о присвоении столице Бурятии этого звания: «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».С инициативой увековечить трудовой подвиг улан-удэнцев в годы Великой Отечественной войны к президенту России во время посещения им столицы Бурятии в марте 2023 года обратился профсоюз Улан-Удэнского авиазавода. Владимир Путин идею поддержал, после чего началась большая работа по оформлению документов. К ней подключились госархив Бурятии, учёные ИМБИТ СО РАН, которые в кратчайший срок представили необходимые исторические документы, свидетельствующие о трудовом подвиге улан-удэнцев в годы войны. После было издано постановление Народного Хурала о ходатайстве президенту РФ, направлено обращение главы Бурятии Алексея Цыденова в Российскую академию наук и президенту России. Уже в июне 2023 года было получено экспертное заключение РАН о наличии оснований для присвоения Улан-Удэ почётного звания РФ «Город трудовой доблести».В честь этого события в столице Бурятии будет возведена памятная стела. Планируется, что она будет размещена в парке «Мемориал Победы».С 2018 года в рамках национального проекта «Культура» в республике создано 14 модельных библиотек (дизайн-проекты пяти из них признаны лучшими в России), для сельских районов Бурятии создано пять виртуальных концертных залов.Так, модельная библиотека появилась в 113-м квартале в Улан-Удэ. Она получила из федерального бюджета 5 миллионов рублей для своего переформатирования. На эти средства были приобретены книги, мебель, произошло обновление дизайна и оснащение интерактивным оборудованием. В интерьере преобладают необычные дизайнерские элементы: «парящие стеллажи», «летящие светильники в виде раскрытых книг», декоративная светящаяся стена «город».В библиотеке появился удобный многоместный читальный зал, детская игровая интерактивная комната, интернет-зона на девять мест, гардеробная комната. Также увеличена скорость интернет-соединения. Читатели могут пользоваться общероссийскими библиотечными электронными ресурсами: Национальной электронной библиотекой и Национальной электронной детской библиотекой.В рамках национального проекта «Культура» оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 6 детских школ искусств. Новое оборудование получили 1 театр и 3 музея. 5 автоклубов уехали в районы республики.Новая Детская школа искусств была открыта летом прошлого года в Бичуре. Её построили благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Новое двухэтажное здание имеет общую площадь 992 кв. м и вмещает более ста человек. Стоимость строительства составила 118 млн рублей.В школе есть концертный зал на 102 места, хореографический зал, летняя творческая площадка и игровая зона. Дополнительно к действующим классам по фортепиано, русским народным инструментам, живописи и декоративно-прикладному искусству добавится хореография, эстрадное пение, керамика и другие кружки.Здание театра является памятником истории федерального значения. После завершения работ площадь театра станет вдвое больше и составит 4,5 тыс. квадратных метров, а зрительный зал сможет вместить почти 200 человек. Масштабная реконструкция театра кукол «Ульгэр» стартовала в Улан-Удэ в феврале 2022 года.У здания на улице Ленина, 46 богатая история. В нем в разные годы размещались Совнарком, Русский драматический театр, музыкально-драматический театр, из которого образовались Театр оперы и балета и Бурятский театр драмы, Музей природы и «Ульгэр». Спустя сто лет с постройки, в 2017 году, здание признали аварийным и закрыли. С этого момента «Ульгэр» переехал в жилой дом на ул. Свердлова, 6В и ставит спектакли на маленькой сцене для 50 зрителей. Всему коллективу уже не терпится вернуться в родной дом с большой сценой и залом на 200 человек.Какие-либо грандиозные перепланировки здания строго запрещены, стены памятника должны остаться в сохранности. Поэтому основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Нетронутыми останутся исторические блоки и стены, а на крыше вернут прежний облик парапету. При этом здание будет отвечать современным требованиям, деревянные перекрытия заменятся железобетонными, а стены и фундамент усилятся.