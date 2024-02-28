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В Бурятии врачи спасли 17-летнюю девушку с редким врождённым заболеванием

В Бурятии врачи спасли 17-летнюю девушку с редким врождённым заболеванием
Общество,  Фото:ДРКБ
Она больше месяца не могла нормально дышать

Врачам детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) удалось купировать обострение у 17-летней пациентки, которая переехала в Бурятию в феврале 2023-го из Средней Азии. Последние восемь лет её беспокоили постоянный кашель и одышка. Первичный диагноз был бронхиальная астма.

После консультации у аллерголога-иммунолога девушку госпитализировали в пульмонологическое отделение ДРКБ для дальнейшего обследования и лечения. Однако на стандартную терапию, которая назначается при бронхиальной астме, она реагировала плохо. Тогда в медучреждении назначили дополнительные обследования с учётом анамнеза, выявленных изменений на КТ органов грудной клетки и сохранении дыхательной недостаточности – включая исследование иммунологического статуса.

Они были направлены на исключение наследственных и генетических заболеваний лёгких. Врачи искали и другие причины нарушения иммунитета. Обструктивный синдром у пациентки сохранялся долгое время. В ДРКБ провели телемедицинские консультации с федеральными клиниками. После ряда консультаций и обследований пульмонологи диагностировали первичный иммунодефицит. Специалисты из федерального центра это подтвердили.

С сентября по январь девушка проходила заместительную терапию внутривенного введения иммуноглобулина в отделении пульмонологии ДРКБ. Теперь она будет получать лечение ежемесячно, а в апреле отправится в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва для определения дальнейшей тактики.

Сегодня у подростка нет отягощающих признаков – симптомы дыхательной недостаточности купированы. Ребёнок находится под контролем врачей отделения пульмонологии ДРКБ. Ей намного лучше, чем полгода назад. Более месяца девушка находилась на кислородотерапии и не могла нормально дышать. 
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