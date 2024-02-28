В прокуратуре обсудили реализацию мастер-плана Улан-Удэ

Темой стали возможные правонарушения
В прокуратуре республики под председательством заместителя прокурора Бурятии Светланы Козловой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению правонарушений при реализации плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации.
В работе участвовали прокуроры районов Улан-Удэ, представители правоохранительных органов, министерств, органов контроля, администрации города.
- На заседании обсуждены актуальные вопросы комплексного развития территории центральной части Улан-Удэ, реализация мероприятий долгосрочного плана за счёт межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджет Улан-Удэ в 2024 году, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По результатам встречи выработаны мероприятия с целью разработки и реализации согласованных мероприятий по предупреждению правонарушений в указанной сфере.
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Темой стали возможные правонарушения
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