28 февраля

27 февраля

Популярное

В прокуратуре обсудили реализацию мастер-плана Улан-Удэ

В прокуратуре обсудили реализацию мастер-плана Улан-Удэ
Общество,  Фото:Прокуратура РБ
Темой стали возможные правонарушения

В прокуратуре республики под председательством заместителя прокурора Бурятии Светланы Козловой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению правонарушений при реализации плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации.

В работе участвовали прокуроры районов Улан-Удэ, представители правоохранительных органов, министерств, органов контроля, администрации города.

- На заседании обсуждены актуальные вопросы комплексного развития территории центральной части Улан-Удэ, реализация мероприятий долгосрочного плана за счёт межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджет Улан-Удэ в 2024 году, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По результатам встречи выработаны мероприятия с целью разработки и реализации согласованных мероприятий по предупреждению правонарушений в указанной сфере.

прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В прокуратуре обсудили реализацию мастер-плана Улан-Удэ
В прокуратуре обсудили реализацию мастер-плана Улан-Удэ
Общество, 28.02.2024
Темой стали возможные правонарушения 
В Улан-Удэ ускорились со строительством нового ЖК
В Улан-Удэ ускорились со строительством нового ЖК
Общество, 28.02.2024
Его должны ввести в эксплуатацию через месяц
Шаманы в Бурятии помолятся за благополучие людей
Шаманы в Бурятии помолятся за благополучие людей
Общество, 28.02.2024
Для этого они устроят еженедельный молебен
Улан-удэнцы жалуются на дикие цены на жильё
Улан-удэнцы жалуются на дикие цены на жильё
Общество, 28.02.2024
Для некоторых маткапитал стал единственным способом обзавестись своей квартирой

Мусор в Бурятии меняют на подарки
Мусор в Бурятии меняют на подарки
Общество, 28.02.2024
В Забайкальском нацпарке продолжается необычная экоакция
В Бурятии внезапно «легли» популярные мессенджеры
В Бурятии внезапно «легли» популярные мессенджеры
Общество, 28.02.2024
В их работе произошёл массовый сбой

Мошенники создали фейковый аккаунт начальника ЗАГС Бурятии
Мошенники создали фейковый аккаунт начальника ЗАГС Бурятии
Общество, 28.02.2024
Анна Абзаева призывает не вестись на уловки мошенников 
В райцентре в Бурятии людям сделают перерасчёт за плохую уборку подъездов
В райцентре в Бурятии людям сделают перерасчёт за плохую уборку подъездов
Общество, 28.02.2024
А обслуживающую дом компанию привлекут к ответственности
В колониях Бурятии отпраздновали День защитника Отечества
В колониях Бурятии отпраздновали День защитника Отечества
Общество, 28.02.2024
В учреждениях прошли тематические мероприятия 
В Бурятии назвали самое быстрорастущее авианаправление
В Бурятии назвали самое быстрорастущее авианаправление
Общество, 28.02.2024
Появившийся в 2024 году рейс пользуется бешеной популярностью

На фестивале единоборств в Улан-Удэ пройдут бои спортсменов Бурятии
На фестивале единоборств в Улан-Удэ пройдут бои спортсменов Бурятии
Общество, 28.02.2024
Мероприятие пройдёт в первой половине марта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^