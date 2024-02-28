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На Байкале соберутся зимние волшебники

На Байкале соберутся зимние волшебники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Слюдянке состоится фестиваль Дед Морозов

В Иркутской области состоится V юбилейный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» (0+). Мероприятие проведут в рамках XXI международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2024».

Главным распорядителем фестиваля является Байкальский Дед Мороз. Кроме него, в последние дни зимы на льду озера Байкал соберутся сказочные гости фестиваля: российская Снегурочка (г. Кострома), белорусский Дед Мороз (Беловежская пуща, республика Белоруссия), владыка холода- Чысхаан (Якутия), Морозко (г. Оленегорск, Мурманская область), Тол Бабай , Лымы Ныл, Обыда (Удмуртия), Кыш Бабай (Татарстан), Урал Мороз и Весна Красна (Арамиль, Свердловская область), Сагаан Yбгэн (Бурятия) и Увлин Увген (Монголия).

Открытие фестиваля состоится 2 марта в Слюдянке, в парке Железнодорожников. Все зрители станут свидетелями нового наряда Байкальского Деда Мороза, который шьют сказочные мастерицы к этому празднику.

- В рамках фестиваля запланированы ряд увлекательных спортивных, развлекательных, познавательных мероприятий, фотовыставки, шашки на льду, «чайнинг» (метание чайников по льду), мастер-классы, катание на хаски, торговые ряды. В заключении праздника всем будет предложено продегустировать горячую уху из байкальского омуля, - сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.

Байкал Дед Мороз фестиваль

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