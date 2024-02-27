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Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»

Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Игорю Шутенкову понравился новый вагон

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокатился на новом трамвае «Богатырь». По его словам, он лично решил проверить, насколько комфортно в нём ездить.

- Скажу честно, удобно. Новые «Богатыри» шире и просторнее «Львят» и это очень здорово. Кресла в вагоне расположены десантным способом. Это значит, что будет удобно ездить пожилым людям, маломобильным гражданам, мамочкам с детьми, и колясками. Больше всех времени в вагоне проводят водитель и кондуктор, и радует, что им теперь будет комфортно работать весь день. Скоро они выйдут на линию, - написал Игорь Шутенков в своём телеграм-канале.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», новые трамваи привезли в столицу Бурятии 20 февраля. Они прошли обкатку и недавно вышли в рейс. Ранее сообщалось, что «Богатыри» будут курсировать по самым загруженным маршрутам утром и вечером, чтобы люди могли быстро и с комфортом добираться до работы, школы и домой.
пассажирские перевозки трамвай

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