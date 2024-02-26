В Иркутске врачи провели уникальную пересадку

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В регионе медики впервые провели изъятие родственной почки для трансплантации путём лапароскопии



Специалисты Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ) впервые провели уникальную операцию по изъятию почки у донора посредством лапароскопии при родственной пересадке. Лапароскопия — современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия. Для донора этот метод менее травматичен и позволяет значительно сократить послеоперационный период реабилитации.



Реципиентом стал 21-летний молодой человек, страдающий хронической почечной недостаточностью, единственным способом лечения которой стала пересадка почки от родственника. Кроме того, он длительное время находился на заместительной почечной терапии, ему приходилось регулярно посещать процедуры гемодиализа. Донором почки для него стал дядя.



Почку у донора медики изъяли максимально щадящим способом. В отличие от открытого хирургического вмешательства, лапароскопический метод позволил провести операцию с помощью небольших разрезов. Через эти разрезы пациенту ввели тонкую трубку со светом и камерой на конце (лапароскоп). Благодаря камере хирурги смогли увидеть на экране почку и окружающие ткани.



Специалисты работали в двух операционных параллельно: изымали почку у донора и пересаживали трансплантат реципиенту. Трансплантацию выполнили успешно, донора выписали через три дня, реципиента – через две недели.



– В жизни донора после пересадки не меняется практически ничего. Перед операцией он проходит тщательное обследование, чтобы выяснить, каков ресурс организма. Жизнь реципиента после операции, конечно, становится более качественной и полноценной, – отметил главный внештатный трансплантолог министерства здравоохранения Иркутской области Александр Новожилов.



Главный врач ИОКБ Пётр Дудин подчеркнул, что сейчас администрация медучреждения прорабатывает вопрос обновления материально-технической базы для проведения лапараскопических операций по изъятию органов.



Напомним, в ходе визита в Иркутскую область специалистов НМИЦ ТИО, утверждена региональная стратегия развития трансплантации органов и тканей человека до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

