Лама из Бурятии рассказал, как можно потерять сон и стать заикой из-за аршана



По словам ламы, после 40 лет у многих болят и ноют кости и суставы – особенно в преддверии непогоды.



- Начинается всё с незначительной ноющей боли, изредка дающей о себе знать в той или иной косточке. Потом ноет чаще, сильнее. Горячий источник – одно из лучших средств профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, – утверждает настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Он прогоняет холод, распускает все блоки и убирает напряжение, даёт организму отдых и силы, хорошо влияет на ЖКТ (желудочно-кишечный тракт – прим.), выводит токсины и шлаки, включая те, что появились из-за неправильного питания, улучшает метаболизм.



Польза от ванн с горячими аршанами просто невероятна, подчеркнул Еши Намжил лама.



- Людям среднего возраста и моложе лучше раньше начать профилактику, пока не появились вышеперечисленные проблемы. Из-за загруженности на работе трудно выкроить неделю, но один-три дня можно, – заявил Олег Намжилов. – Рекомендую ежемесячно или хотя бы раз в два-три месяца принимать горячие ванны в природных источниках от 3 до 7 дней либо хотя бы от одного до трёх.



Даже при отсутствии признаков недуга польза будет – укрепится здоровье, отодвинется старость и продлится молодость, говорит настоятель дацана.



- Минимальная польза – состояние кожи улучшится, прогреются кости и суставы, усилится метаболизм, распустятся блоки, в том числе – энергетические, – перечисляет лама. – То есть организм отдохнёт, улучшится сон.



Горячие источники запрещены после употребления алкоголя, а также людям с порезами и кровоточащими ранами. Есть ряд и других противопоказаний



- К примеру, у человека ноют кости ног, а он страдает гипертонией. У него горячий источник может спровоцировать повышение давления, – пояснил Олег Намжилов. – Поэтому можно очень осторожно попробовать прогреть только ноги, налив горячий аршан в таз, или намочить ткань и наложить на больные кости. Очень важно беречься во время и после лечения – не ходить босиком и не сидеть на холодном – например, на камне. Нельзя допускать, чтобы тело ощутило холод и уж тем более – сквозняк.



Ноги, голову, да и всё тело рекомендуется держать в тепле. Нежелательно смотреть душещипательные и жестокие фильмы. Лучше вообще ничего не смотреть и не слушать, а дать себе полный отдых. Находясь у аршана, не стоит кричать и даже просто повышать голос.



- Тело и душа благодаря источнику восстанавливаются, блоки распускаются, каналы и чакры раскрыты. Если в это время кто-нибудь вдруг закричит, будет нанесён существенный урон психическому здоровью. Это всё равно, что при приёме горячей ванны выпить холодную воду. Она ощутимо навредит телу. А резкий крик может разбалансировать психику, заблокировать некоторые виды энергии. Были случаи, что люди становились заиками, у них нарушался сон, – предостерегает настоятель дацана.



В сильные морозы на источниках бывать не стоит, а вот с марта-апреля по октябрь-ноябрь можно ездить туда на один-три дня – каждый месяц или реже.



- За три дня приёма горячих ванн ноющие боли в суставах, костях отпускают кого-то на год, кого-то – на несколько месяцев. А огромную пользу для ЖКТ мы просто не ощущаем. Хотя, если быть внимательнее к себе, к своим ощущениям, наблюдать за собой более длительный период времени, можно заметить эту, казалось бы, незаметную пользу. Мы ведь живём в раю, в краю множества источников, дышим чистейшим воздухом, однако не пользуемся этим в полной мере, – отмечает Еши Намжил лама.



Он добавил: есть люди, которые думают, что где-то – на западе или востоке, в другой стране или в другом регионе – жизнь лучше. «На самом деле нет места лучше, чем малая родина и богатства лучше, чем здоровье», – заключил Олег Намжилов.



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о пользе и опасности горячих источников с целебной водой. По его словам, такие аршаны нужны для поддержания здоровья, профилактики некоторых недугов и их лечения. Большинство тех, что находятся в Курумканском районе – сероводородные.- Сера весьма благотворно воздействует на кожу, очищает её, раскрывает поры и способствует обмену веществ. Вода из аршана ввиду своей природной «тяжести» и температуры прогоняет холод и различные застои из мягких тканей, костей и суставов, – написал Олег Намжилов на официальной странице дацана во «ВКонтакте».