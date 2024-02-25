Лидер российских буддистов предложил разводить дикие огурцы

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев поделился в своём telegram-канале необычной идеей. Глава БТСР предложил возродить так называемые дикие огурцы.
- В детстве доктор исторических наук Александр Дондопович Цыбиктаров на юго-восточной стороне села Енхор (в Джидинском районе – прим.) собирал и ел дикие огурцы. Их размер был до пяти сантиметров в длину и до одного – в диаметре. Они ежегодно росли на песке и стелились по земле. Вкус огурцов был более мягкий и не водянистый, – заявил лидер российских буддистов.
По его словам, в 80-х учёный побывал в том же месте и уже ничего не нашёл.
- Поэтому атаганы первого рода (атага́ны – бурятское племя, проживающее на юге республики, на территории Селенгинского, Джидинского и Иволгинского районов, прим.) должны найти и вернуть эти уникальные огурцы, чтобы они наравне с боргойской бараниной стали нашим брендом, – подчеркнул Хамбо Лама.
Ранее Дамбе Аюшееву захотелось разводить в Бурятии кабаргу. Он выразил надежду, что в будущем в Кударинской долине появится ферма для содержания этих животных. В начале января он предлагал поселить в местных дацанах медведей-пищухоедов. Председатель Сангхи заявил: в соседней Монголии обитает примерно полсотни таких зверей.
- Пищухоед населяет пустынные горы Атас-Богдо и Цагаан-Богдо с редким кустарником только по сухим руслам водотоков. В мире таких медведей – около 20 тысяч, когда хулсны баавгай – панд – 18 тысяч особей, – отметил Хамбо Лама. – Никогда не знал, а теперь увидел, какие же они забавные и беззащитные. Хорошо бы их ради подвига в наших дацанах содержать.
А в ноябре Дамба Аюшеев разместил в Telegram видео с яком, которого преследуют волки. На кадрах их было как минимум семь. По мнению лидера российских буддистов, яки вполне могут помочь в борьбе с серыми хищниками.