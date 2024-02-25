25 февраля

24 февраля

23 февраля

Популярное

Лидер российских буддистов предложил разводить дикие огурцы

Лидер российских буддистов предложил разводить дикие огурцы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По мнению Хамбо Ламы, они могут стать новым брендом Бурятии

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев поделился в своём telegram-канале необычной идеей. Глава БТСР предложил возродить так называемые дикие огурцы.

- В детстве доктор исторических наук Александр Дондопович Цыбиктаров на юго-восточной стороне села Енхор (в Джидинском районе – прим.) собирал и ел дикие огурцы. Их размер был до пяти сантиметров в длину и до одного – в диаметре. Они ежегодно росли на песке и стелились по земле. Вкус огурцов был более мягкий и не водянистый, – заявил лидер российских буддистов.

По его словам, в 80-х учёный побывал в том же месте и уже ничего не нашёл.
 
- Поэтому атаганы первого рода (атага́ны – бурятское племя, проживающее на юге республики, на территории Селенгинского, Джидинского и Иволгинского районов, прим.) должны найти и вернуть эти уникальные огурцы, чтобы они наравне с боргойской бараниной стали нашим брендом, – подчеркнул Хамбо Лама.

Ранее Дамбе Аюшееву захотелось разводить в Бурятии кабаргу. Он выразил надежду, что в будущем в Кударинской долине появится ферма для содержания этих животных. В начале января он предлагал поселить в местных дацанах медведей-пищухоедов. Председатель Сангхи заявил: в соседней Монголии обитает примерно полсотни таких зверей.

- Пищухоед населяет пустынные горы Атас-Богдо и Цагаан-Богдо с редким кустарником только по сухим руслам водотоков. В мире таких медведей – около 20 тысяч, когда хулсны баавгай – панд – 18 тысяч особей, – отметил Хамбо Лама. – Никогда не знал, а теперь увидел, какие же они забавные и беззащитные. Хорошо бы их ради подвига в наших дацанах содержать.

А в ноябре Дамба Аюшеев разместил в Telegram видео с яком, которого преследуют волки. На кадрах их было как минимум семь. По мнению лидера российских буддистов, яки вполне могут помочь в борьбе с серыми хищниками.
огурец Хамбо лама Сангха бренд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы рассказали, как их «прокатывают» маршрутчики
Улан-удэнцы рассказали, как их «прокатывают» маршрутчики
Общество, 25.02.2024
Водители везут пассажиров мимо остановок
Байкал «разгневался» после «поцелуя» туристки
Байкал «разгневался» после «поцелуя» туристки
Общество, 25.02.2024
Из-за сомнительного развлечения в соцсетях опять разгорелся грандиозный скандал 
Лидер российских буддистов предложил разводить дикие огурцы
Лидер российских буддистов предложил разводить дикие огурцы
Общество, 25.02.2024
По мнению Хамбо Ламы, они могут стать новым брендом Бурятии
В Бурятии родителей юных лучников возмутила покупка инвентаря за свой счёт
В Бурятии родителей юных лучников возмутила покупка инвентаря за свой счёт
Общество, 25.02.2024
Сельчане не понимают, почему должны тратить на него деньги
В районе Бурятии люди маются без стоматологов
В районе Бурятии люди маются без стоматологов
Общество, 25.02.2024
Врачи дружно забеременели и ушли в декрет
В Бурятии спасли собаку с дырой в животе
В Бурятии спасли собаку с дырой в животе
Общество, 25.02.2024
Животному уже вовсю ищут хозяев
В Улан-Удэ раскритиковали возрождение упразднённых маршрутов
В Улан-Удэ раскритиковали возрождение упразднённых маршрутов
Общество, 25.02.2024
Местные урбанисты посоветовали «не плодить» их
В Бурятии «подделали» спикера Народного Хурала
В Бурятии «подделали» спикера Народного Хурала
Общество, 25.02.2024
Владимир Павлов предостерёг жителей республики от общения со своим фейком
За год в Бурятии появилось почти три тысячи новых домов
За год в Бурятии появилось почти три тысячи новых домов
Общество, 25.02.2024
Большинство из них построили в частном секторе
В Бурятии сегодня преимущественно без осадков
В Бурятии сегодня преимущественно без осадков
Общество, 25.02.2024
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза 
Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице
Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице
Общество, 24.02.2024
В акции приняли участие более 50 горожан. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество, 24.02.2024
По мнению исследователей, к 2050 году до 14% населения будут жить в неблагоприятных климатических условиях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^