Лидер российских буддистов предложил разводить дикие огурцы



Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев поделился в своём telegram-канале необычной идеей. Глава БТСР предложил возродить так называемые дикие огурцы.



- В детстве доктор исторических наук Александр Дондопович Цыбиктаров на юго-восточной стороне села Енхор (в Джидинском районе – прим.) собирал и ел дикие огурцы. Их размер был до пяти сантиметров в длину и до одного – в диаметре. Они ежегодно росли на песке и стелились по земле. Вкус огурцов был более мягкий и не водянистый, – заявил лидер российских буддистов.



По его словам, в 80-х учёный побывал в том же месте и уже ничего не нашёл.



- Поэтому атаганы первого рода (атага́ны – бурятское племя, проживающее на юге республики, на территории Селенгинского, Джидинского и Иволгинского районов, прим.) должны найти и вернуть эти уникальные огурцы, чтобы они наравне с боргойской бараниной стали нашим брендом, – подчеркнул Хамбо Лама.