Лидеру российских буддистов захотелось разводить кабаргу



Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал в своём telegram-канале о кабарге. По его словам, это самое знаменитое в республике животное.



- Мы называем его хүдэр и с ним связаны Хүдэрийн гол, тала (Кударинская долина), Хүдэрийн дацан (Кударинский дацан) и Хүдэрийн аймаг (Кударинский район до 1927 года), – отметил Хамбо Лама. – Таким образом, прославленная кабарга – ещё очень ценное животное, мускус которого применяется в нашей медицине.



Лидер российских буддистов выразил надежду, что в будущем в Кударинской долине появится ферма, чтобы содержать там кабаргу.



Ранее он Лидер российских буддистов выразил надежду, что в будущем в Кударинской долине появится ферма, чтобы содержать там кабаргу.Ранее он предлагал поселить в местных дацанах медведей-пищухоедов. По словам главы БТСР, в соседней Монголии обитает примерно полсотни этих зверей.





Справка:



Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.



Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за грамм в зависимости от качества.



Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования





Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за грамм в зависимости от качества.Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования