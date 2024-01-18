Лидеру российских буддистов захотелось разводить кабаргу

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал в своём telegram-канале о кабарге. По его словам, это самое знаменитое в республике животное.
- Мы называем его хүдэр и с ним связаны Хүдэрийн гол, тала (Кударинская долина), Хүдэрийн дацан (Кударинский дацан) и Хүдэрийн аймаг (Кударинский район до 1927 года), – отметил Хамбо Лама. – Таким образом, прославленная кабарга – ещё очень ценное животное, мускус которого применяется в нашей медицине.
Лидер российских буддистов выразил надежду, что в будущем в Кударинской долине появится ферма, чтобы содержать там кабаргу.
Ранее он предлагал поселить в местных дацанах медведей-пищухоедов. По словам главы БТСР, в соседней Монголии обитает примерно полсотни этих зверей.
- Пищухоед населяет пустынные горы Атас-Богдо и Цагаан-Богдо с редким кустарником только по сухим руслам водотоков. В мире таких медведей – около 20 тысяч, когда хулсны баавгай – панд – 18 тысяч особей, – заявил Хамбо Лама. – Никогда не знал, а теперь увидел, какие же они забавные и беззащитные. Хорошо бы их ради подвига в наших дацанах содержать.
В ноябре Дамба Аюшеев разместил в Telegram видео с яком, которого преследуют волки. На кадрах их было как минимум семь. По мнению лидера российских буддистов, яки вполне могут помочь в борьбе с серыми хищниками.
Справка:
Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.
Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за грамм в зависимости от качества.
Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.
Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за грамм в зависимости от качества.
Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования