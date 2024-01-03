Хамбо Ламе захотелось держать в дацанах Бурятии медведей



Очередной необычной идеей поделился в своём telegram-канале глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он рассказал о пищухоедах – это подвид бурого медведя. По словам лидера российских буддистов, в соседней Монголии обитает примерно полсотни этих зверей.



- Пищухоед населяет пустынные горы Атас-Богдо и Цагаан-Богдо с редким кустарником только по сухим руслам водотоков. В мире таких медведей – около 20 тысяч, когда хулсны баавгай – панд – 18 тысяч особей, – заявил Хамбо Лама. – Никогда не знал, а теперь увидел, какие же они забавные и беззащитные. Хорошо бы их ради подвига в наших дацанах содержать. Так что с Новым годом!