Хамбо Ламе захотелось держать в дацанах Бурятии медведей

Очередной необычной идеей поделился в своём telegram-канале глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он рассказал о пищухоедах – это подвид бурого медведя. По словам лидера российских буддистов, в соседней Монголии обитает примерно полсотни этих зверей.
- Пищухоед населяет пустынные горы Атас-Богдо и Цагаан-Богдо с редким кустарником только по сухим руслам водотоков. В мире таких медведей – около 20 тысяч, когда хулсны баавгай – панд – 18 тысяч особей, – заявил Хамбо Лама. – Никогда не знал, а теперь увидел, какие же они забавные и беззащитные. Хорошо бы их ради подвига в наших дацанах содержать. Так что с Новым годом!
В ноябре глава БТСР разместил в Telegram видео с яком, которого преследуют волки. На кадрах их было как минимум семь. По мнению лидера российских буддистов, яки вполне могут помочь в борьбе с серыми хищниками.
- Яки – грозные животные, что волкам не по зубам. Потому будем их у нас разводить, чтоб волки не наглели, – отметил тогда Хамбо Лама Дамба Аюшеев.