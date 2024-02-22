В Улан-Удэ готовятся к полуденному выстрелу

Территорию грейдируют и чистят
На сопке в микрорайоне Шишкова Улан-Удэ готовят территорию к выстрелу гаубицы в честь Дня защитника Отечества.
- Площадку выравнивают с помощью грейдера, также спецтехника очищает и подсыпает подъездные дороги. Уборщики территорий собирают мусор, -сообщили в комбинате по благоустройству,
Как сообщал «Байкал-Daily», полуденный выстрел прозвучит завтра, в 12:00.
Также специалисты комбината готовят территорию на острове Комсомольский
, откуда 23 февраля артиллеристы Восточного военного округа запустят праздничный салют. Он начнётся в 21:00.
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