В Бурятии северяне не могут понять, чем их кормят

Люди пожаловались на странный сыр из магазина
В Северобайкальске обеспокоены качеством сыра, который продают в одном из местных магазинов. Местная жительница обнаружила в нём какие-то странные вкрапления, похожие на гранулы.
- И это не творог. Не поленилась и извлекла несколько штук. Твёрдые шарики почти одинакового размера. Чем нас кормят? Куда обратиться за экспертизой? – поинтересовалась она в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Покупательнице посоветовали обратиться в территориальный отдел республиканского управления Роспотребнадзора. Для этого нужно написать письменную жалобу и принести её в ведомство.
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