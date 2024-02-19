В Бурятии северяне не могут понять, чем их кормят





- И это не творог. Не поленилась и извлекла несколько штук. Твёрдые шарики почти одинакового размера. Чем нас кормят? Куда обратиться за экспертизой? – поинтересовалась она в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



Покупательнице посоветовали обратиться в территориальный отдел республиканского управления Роспотребнадзора. Для этого нужно написать письменную жалобу и принести её в ведомство.



В Северобайкальске обеспокоены качеством сыра, который продают в одном из местных магазинов. Местная жительница обнаружила в нём какие-то странные вкрапления, похожие на гранулы.