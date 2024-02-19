Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана



Несколько недель назад она Несколько недель назад она рассказывала о местных маргиналах. А недавно посетовала на качество воды из-под крана. Бухольцева вспомнила, что, живя в Донецке, постоянно покупала бутилированную, потому что водопроводную давали по графику – раз в три дня.



- Пит её было нельзя. Сами понимаете, что в пустых трубах образуется, а потом ещё и запах хлорки, который немного выветривается после отстоя набранной воды. Зато на её поверхности образуются бензиновые пятна, – пояснила Оксана Бухольцева подписчикам.



С тех самых пор она носит с собой специальный прибор, с помощью которого можно проверить качество воды на содержание трёх видов примесей. Это растворимые соли (ионы кальция, магния и т. д.), органические соединения (ацетат амония, сульфаты и т.д.) и ионы тяжёлых металлов (хром, цинк, свинец, медь и т. д.).



- На памятке, которая шла в комплекте с девайсом, изображена шкала по расшифровке полученных данных: от 601 до 1000 – плохой вкус и критическое содержание загрязнений, а если от 1001 и выше, воду нельзя употреблять. В Донецке показатель был 1025, – заявила экс-депутат.



По её словам, в Токмаке местные жители хвалят воду.



- Говорят, что чистая, хорошая. Но когда смотришь, сколько накипи в чайнике образуется, как-то не верится в чистоту. Средство для мытья посуды не пенится, пятна не отстирываются, – посетовала Оксана Бухольцева. – Но посторонних запахов нет, вода прозрачная и пить её всё-таки можно. Здесь бутилированную не покупаю.









До отъезда в Запорожье наша землячка несколько месяцев жила в родном Северобайкальске. В начале лета она вернулась в Бурятию из Донецка, где с осени 2022-го тоже преподавала физику – временно замещала отсутствовавшего учителя, который находился на передовой. На новом месте, по собственному же признанию Бухольцевой, её мир перевернулся.