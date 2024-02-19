19 февраля

18 февраля

Популярное

Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана

Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана
Общество,  Фото:страница О. Бухольцевой во «ВКонтакте».
Оксана Бухольцева сравнила её качество в Токмаке и Донецке

Бывший депутат Народного Хурала РБ Оксана Бухольцева ещё осенью уехала работать в Запорожскую область. Она преподаёт в школе в Токмаке – учит детей физике. Экс-парламентарий регулярно делится на личной странице во «ВКонтакте» впечатлениями и новостями о своей жизни в Запорожье.
 
Несколько недель назад она рассказывала о местных маргиналах. А недавно посетовала на качество воды из-под крана. Бухольцева вспомнила, что, живя в Донецке, постоянно покупала бутилированную, потому что водопроводную давали по графику – раз в три дня.

- Пит её было нельзя. Сами понимаете, что в пустых трубах образуется, а потом ещё и запах хлорки, который немного выветривается после отстоя набранной воды. Зато на её поверхности образуются бензиновые пятна, – пояснила Оксана Бухольцева подписчикам.

С тех самых пор она носит с собой специальный прибор, с помощью которого можно проверить качество воды на содержание трёх видов примесей. Это растворимые соли (ионы кальция, магния и т. д.), органические соединения (ацетат амония, сульфаты и т.д.) и ионы тяжёлых металлов (хром, цинк, свинец, медь и т. д.).

- На памятке, которая шла в комплекте с девайсом, изображена шкала по расшифровке полученных данных: от 601 до 1000 – плохой вкус и критическое содержание загрязнений, а если от 1001 и выше, воду нельзя употреблять. В Донецке показатель был 1025, – заявила экс-депутат.
 
По её словам, в Токмаке местные жители хвалят воду.

- Говорят, что чистая, хорошая. Но когда смотришь, сколько накипи в чайнике образуется, как-то не верится в чистоту. Средство для мытья посуды не пенится, пятна не отстирываются, – посетовала Оксана Бухольцева. – Но посторонних запахов нет, вода прозрачная и пить её всё-таки можно. Здесь бутилированную не покупаю.

До отъезда в Запорожье наша землячка несколько месяцев жила в родном Северобайкальске. В начале лета она вернулась в Бурятию из Донецка, где с осени 2022-го тоже преподавала физику – временно замещала отсутствовавшего учителя, который находился на передовой. На новом месте, по собственному же признанию Бухольцевой, её мир перевернулся. 

вода ДНР

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Общество, 19.02.2024
Стройфирму уже предупредили о грозящей ей ответственности
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
Общество, 19.02.2024
Регистрировать группу нужно за 10 рабочих дней до выхода на маршрут
В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
Общество, 19.02.2024
В республике подорожали лекарства, приём у врачей и рытьё могил
В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган
В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган
Общество, 19.02.2024
В честь праздника устроили концерт 
У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
Общество, 19.02.2024
Улан-удэнцам больше не придётся подолгу дозваниваться до диспетчеров
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
Общество, 19.02.2024
Стало известно, кто будет подыскивать замену Владимиру Смолину
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
Общество, 19.02.2024
Облаву на них устроили в нескольких сельских поселениях
МФЦ в Бурятии закроется
МФЦ в Бурятии закроется
Общество, 19.02.2024
Он не будет работать несколько дней
Супругов из Бурятии едва не «нагрели» на автокредите в Новосибирске
Супругов из Бурятии едва не «нагрели» на автокредите в Новосибирске
Общество, 19.02.2024
Из-за него молодая семья могла залезть в огромный долг
В Улан-Удэ написали этнодиктант
В Улан-Удэ написали этнодиктант
Общество, 19.02.2024
Участвовали люди разных возрастов
Треть улан-удэнцев считают 23 февраля праздником всех мужчин
Треть улан-удэнцев считают 23 февраля праздником всех мужчин
Общество, 19.02.2024
А для некоторых это просто очередной выходной 
Жители Бурятии могут схлопотать уголовное дело за цветы
Жители Бурятии могут схлопотать уголовное дело за цветы
Общество, 19.02.2024
Популярная у дачников ипомея внезапно попала под запрет по всей России

Сельчан в Бурятии обеспокоили «небезопасные» уроки труда
Сельчан в Бурятии обеспокоили «небезопасные» уроки труда
Общество, 19.02.2024
Первоклашек решили обучить шитью и вручили им иглы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^