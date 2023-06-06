Уехавшая на Донбасс депутат из Бурятии уволилась и вернулась домой

Оксана Бухольцева проработала в лицее в Донецке девять месяцев







Народной избраннице помогли глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель полномочного представительства республики в Москве Игорь Зураев. Парламентарий нашла через соцсеть «ВКонтакте» квартиру и купила билеты – самый дорогой оказался на поезд из Северобайкальска до Улан-Удэ.



Бухольцева Бухольцева устроилась в Донецке и с тех пор регулярно делилась в соцсетях новостями об обстановке в новом российском регионе и о наших бойцах. Она активно участвовала в сборе гуманитарной помощи для участников СВО и не раз публиковала на личной странице во «ВКонтакте» фото с земляками. В их числе – и коллега по депутатскому корпусу Намсарай Намсараев, который минувшей осенью отправился на спецоперацию.







А недавно выяснилось, что Оксана Бухольцева уволилась из лицея в Донецке и вернулась на малую родину, в Бурятию. Она временно замещала отсутствовавшего преподавателя, который находился на передовой. Последний урок физики депутат провела 19 мая.



- Мне посчастливилось поработать с вами в 2022-2023 году, – обратилась тогда Бухольцева к ученикам на официальной странице лицея во «ВКонтакте». – Я учила вас самому интересному предмету – физике. Пусть не обижаются на меня другие предметники. И вы многому научили меня за этот учебный год. У меня сменились жизненные приоритеты и за это вам – огромное спасибо! Желаю каждому из вас найти своё место в этом большом океане возможностей и не пойти по пути соблазнов как пути наименьшего сопротивления. Я в вас верю и верю в наше общее светлое и мирное будущее.



В конце мая парламентарий забрала трудовую книжку, расписалась в приказе об увольнении, отдала ключи от съёмной квартиры и села на автобус до Москвы. А 2 июня она уже была дома – в Северобайкальске.



- Какой хороший полёт. Снежные горы, почти освободившийся ото льда Байкал. Посадка мягкая, прямо как вы мне все желали – за что спасибо и, конечно же, экипажу нашего лайнера. Встретили у трапа девчонки, ставшие за эти годы полётов уже родными, и начальник аэродрома со смешинками в глазах: «Надолго ли?». Помогли с вещами, – отчиталась Бухольцева в «ВК» о своём путешествии.



В аэропорту её встретил муж. Сейчас народная избранница наслаждается общением с близкими и внуком. А ещё она рассказала, как прощалась с лицеем, где проработала девять месяцев.



- Одна учительница, когда с утра узнала, что я сдаю квартиру и выезжаю, была в шоке: «Так нельзя». А когда меня увидела уже к обеду, просто покачала головой. Расписалась в приказах, забрала трудовую и бегом собираться. Из лицея я вышла во втором часу. Потом – бегом к соседке на третий этаж со «спасибо» и просьбой, оттуда – к соседке на первый этаж с сумкой бойца. Потом всё за собой в мусорку. До Москвы в полном автобусе ехали больше суток – вместе с КПП, остановками и проверками по дороге. На дорогу из Донецка до Северобайкальска ушло 39 часов. По нынешним временам это прямо скорость света. Нет самолётов оттуда, из Ростова, Краснодара. Я поняла свою сущность – дорожный мазохист. Сейчас пишу ночами, потому что живу пока по московскому времени. На улице какие-то выстрелы. Мозгую. Я ж в Северобайкальске, какие выстрелы? – заключила она.













