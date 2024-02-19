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В Бурятии выявили более 900 нарушений прав пенсионеров и инвалидов

В Бурятии выявили более 900 нарушений прав пенсионеров и инвалидов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соблюдение закона контролирует прокуратура

В 2023 году прокурорскими проверками в Бурятии выявлено 906 нарушений закона в сфере охраны прав инвалидов и престарелых.

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права свыше 900 человек на выплату пенсий, получение технических средств реабилитации и лекарств. Обеспечена доступность для инвалидов более 110 объектов.

По итогам рассмотрения актов реагирования прокуроров Октябрьского района Улан-Удэ и Кабанского района двум пенсионерам выплачена пенсия на сумму 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурорами Октябрьского районаУлан-Удэ, Бичурского, Джидинского, Кабанского, Мухоршибирского районов пресекались нарушения сроков направления людей на медико-социальную экспертизу для установления первичной инвалидности либо прохождения её переосвидетельствования.

По представлению прокуратуры республики 737 гражданам выданы необходимые средства реабилитации, более 70 лицам перечислена компенсация за приобретённые ТСР.

По иску Гусиноозерского межрайонного прокурора к социальному фонду России по республике инвалид обеспечен тутором, за несвоевременное предоставление медицинского приспособления в пользу инвалида взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Прокурорами Октябрьского района Улан-Удэ, Джидинского района вскрыты факты ненадлежащего составления медицинскими учреждениями и направления в министерство здравоохранения республики заявок для обеспечения граждан лекарственными препаратами и включения в заявки не в полном объёме отдельных лекарственных препаратов, несмотря на потребность в них.

По представлению прокурора Советского района Улан-Удэ, внесённому главному врачу городской поликлиники, инвалид I группы обеспечен бесплатными лекарственными препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний, ему проведено диспансерное обследование.

Работа на указанном направлении продолжается. 

прокуратура

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