В Улан-Удэ продолжают спасать собак из сгоревшего дома пенсионеров



В «Кот и пёс» перечислили 150 тысяч рублей на строительство первых пяти вольеров, чтобы можно было забрать хотя бы часть собак.



- Но 37 туда никак не влезут, так что часть животных всё ещё в неизвестном статусе. Будем думать, что с ними делать, – заявили в фонде.



Щенкам вовсю ищут хозяев. В МЧС ранее сообщили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, однако владельцы дома настаивают на версии о поджоге.



На днях в фонде рассказали, как сейчас обстоят дела с передачей псов в приют. Ребята навестили пенсионеров на минувшей неделе.- Собак оказалось немного меньше. Троих мы забрали ещё пару недель назад – остальных не отдали. Четыре погибли, предположительно от отравления. Осталось 37 плюс шесть щенков. Мы передали владельцам 50 вакцин и сыворотку для малышей. Недавно приобрели солому, а хозяева уже сами свозили двух кошечек на стерилизацию в клинику. Счета за операции мы оплатим, – отметили зоозащитники.