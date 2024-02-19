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В Улан-Удэ продолжают спасать собак из сгоревшего дома пенсионеров

В Улан-Удэ продолжают спасать собак из сгоревшего дома пенсионеров
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Выжившие псы должны переехать в приют

Эта история произошла в конце января. На официальной странице местного фонда помощи животным «Собака счастья» во «ВКонтакте» тогда рассказали, что под покровом ночи в улан-удэнском СНТ «Пищевик» загорелся дом пенсионеров, приютивших более сотни четвероногих – 21 кошку и 87 собак.

По словам зоозащитников, часть из них сгорели заживо, а хозяина сначала даже увезли в больницу. Однако мужчина выписался досрочно и пошёл искать разбежавшихся от страха питомцев. Его жены в тот момент дома не было и она, к счастью, не пострадала. Пока погорельцы поселились у сына.

Активисты решили помочь выжившим животным, к которым позже «прибавилось» ещё 15. По утверждению волонтёров, погибли все кошки и 30 псов (по данным республиканского управления МЧС – 7 и 20). Подозрение пало на соседей пенсионеров.

Изначально хвостатых решили отправить в приют «Ананда». Но пожилые супруги этому воспротивились, хотя изначально оба были «за» Их выбор пал на другое учреждение – «Кот и пёс».

- Там у них будет возможность навещать собак. Это их животные, и мы не будем оценивать этот выбор как хороший или плохой. Наша задача – помочь на доступном нам уровне, – пояснили ранее в организации. – Просто теперь будет сложнее и неудобнее, а наши возможности сократятся. 

Зоозащитники, тем не менее, приобрели необходимые вакцины для псов, которые после всех необходимых процедур отправят в питомник на пожизненное содержание. Деньги на это жертвуют неравнодушные люди. Волонтёры также взяли сено для собак, а оставшиеся средства решили либо передать учреждению на строительство вольеров и на корм.

Кроме того, предстоят траты на отлов и стерилизацию собак и кошек, кастрацию котов, транспорт, расходные материалов. 

На днях в фонде рассказали, как сейчас обстоят дела с передачей псов в приют. Ребята навестили пенсионеров на минувшей неделе.

- Собак оказалось немного меньше. Троих мы забрали ещё пару недель назад – остальных не отдали. Четыре погибли, предположительно от отравления. Осталось 37 плюс шесть щенков. Мы передали владельцам 50 вакцин и сыворотку для малышей. Недавно приобрели солому, а хозяева уже сами свозили двух кошечек на стерилизацию в клинику. Счета за операции мы оплатим, – отметили зоозащитники.

В «Кот и пёс» перечислили 150 тысяч рублей на строительство первых пяти вольеров, чтобы можно было забрать хотя бы часть собак.

- Но 37 туда никак не влезут, так что часть животных всё ещё в неизвестном статусе. Будем думать, что с ними делать, – заявили в фонде.

Щенкам вовсю ищут хозяев. В МЧС ранее сообщили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, однако владельцы дома настаивают на версии о поджоге.
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