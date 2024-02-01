В истории с заживо сгоревшими в Улан-Удэ животными наметился неожиданный поворот

Всё произошло почти две недели назад в улан-удэнском СНТ «Пищевик». На официальной странице местного фонда помощи животным «Собака счастья» во «ВКонтакте» рассказали, что неизвестные под покровом ночи подожгли дом пенсионеров, приютивших более сотни четвероногих – 21 кошку и 87 собак.
- Сгорели заживо, задохнулись в дыму. Одна собака закрыла своим телом щенков и погибла, но спасла малышей. Они ещё совсем крохи, им срочно нужна приёмная мама – кормящая, – сообщили тогда зоозащитники.
Хозяина жилья, по словам волонтёров, сначала даже увезли в больницу, однако он выписался досрочно и пошёл искать разбежавшихся от страха питомцев. Его жены в тот момент дома не было и она, к счастью, не пострадала. Пока погорельцы поселились у сына.
Активисты решили помочь выжившим животным, к которым позже «прибавилось» ещё 15. По их словам, погибли все кошки и 30 псов (по данным республиканского управления МЧС – 7 и 20). Подозрение пало на соседей пенсионеров.
- Всё это зверство устроили местные жители из-за того, что дедушка собирал по району ими же выброшенных собак и держал у себя. Да, 87 собак на участке шумят и мешают. Но бездомные животные не берутся из воздуха, – подчеркнули в фонде.
Зоозащитники заявили: хоть они и не одобряют такого количества псов в жилом секторе, «это никак не оправдывает поджог и убийство». Вместе с представителями другой благотворительной организации – «Остров добра» – волонтёры взялись на спасение остальных хвостатых.
Изначально их решили отправить в приют «Ананда», но накануне выяснилось, что пожилые супруги этому воспротивились. Хотя изначально оба были «за»
- Почему-то изменили свою позицию. Теперь они, люди, живущие в своём мире, считают, что приют «Ананда» очень плохой и их собакам там будет плохо. Доводы о том, что так появляется шанс через наш фонд найти животным семью и недорого сделать им стерилизацию у хорошего врача, не работают, – отмечают в «Собаке счастья».
Выбор хозяев пал на другое учреждение – «Кот и пёс».
- Там у них будет возможность навещать собак. Это их животные, и мы не будем оценивать этот выбор как хороший или плохой. Наша задача – помочь на доступном нам уровне, – пояснили в организации. – Просто теперь будет сложнее и неудобнее, а наши возможности сократятся. Мы были готовы ещё в воскресенье (28 января – прим.) начать отлов – а там нужен отлов. Но планы изменились.
Зоозащитники, тем не менее, приобрели необходимые вакцины для псов, которые после всех необходимых процедур передадут в приют на пожизненное содержание. Деньги на это жертвуют неравнодушные люди. Волонтёры также возьмут сено для собак, а оставшиеся средства либо передадут учреждению на строительство вольеров и корм, либо купят всё самостоятельно.
Кроме того, предстоят траты на отлов и стерилизацию собак и кошек, кастрацию котов, транспорт, расходные материалов. Всего удалось собрать более 363 тысяч рублей. По подсчётам, на вольеры останется 164 000.
Всех, кто помог рублём, поблагодарили в официальной группе фонда в «ВК».
- Обязательно доведём дело до конца и не бросим собак и людей, нуждающихся в помощи. Тем более деньги на все мероприятия собрали благодаря вам, – обратились зооволонтёры к подписчикам. – Мы не считаем приют «Кот и пёс» плохим местом – напротив, собакам там будет просторно и комфортно. Просто нас попросили о помощи, а помочь мы могли только на базе «Ананды» – наши человеческие ресурсы физически сейчас сосредоточены там. Разорваться на два приюта не сможем. Так что дальнейшим содержанием и пристроем животных займутся без нас. Но верим, что у них всё получится.
В МЧС сообщили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, однако владельцы дома настаивают на версии о поджоге.