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В Улан-Удэ зоозащитники заявили о поджоге дома с сотней животных

В Улан-Удэ зоозащитники заявили о поджоге дома с сотней животных
Происшествия,  Фото:"Собака счастья"
Волонтёры уверяют, что там заживо сгорели 21 кошка и 30 собак

На официальной странице улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» накануне рассказали, что ночью 22 января неизвестные подожгли жильё пенсионеров, которые приютили более сотни животных – 21 кошку и 87 собак. Четвероногие проживали в самом доме и на участке, утверждают зоозащитники.

Они сообщили «Байкал-Daily», что всё произошло в столице Бурятии, в СНТ «Пищевик». В пресс-службе республиканского МВД отметили, что никаких заявлений о поджоге в правоохранительные органы пока не поступало.

Тем не менее, волонтёры решили помочь выжившим животным. По их словам, погибли все кошки и 30 псов. Осталось где-то с полсотни.

- Сгорели заживо, задохнулись в дыму. Одна собака закрыла своим телом щенков и погибла, но спасла малышей. Щенки – ещё совсем крохи, им срочно нужна приёмная мама – кормящая, – сообщили в организации.

Хозяина дома, по словам волонтёров, сначала даже увезли в больницу, однако он выписался досрочно и пошёл искать разбежавшихся от страха четвероногих. Его жены в момент поджога в жилье не было и она, к счастью, не пострадала. Пока погорельцы поселились у сына.

- Всё это зверство устроили местные жители из-за того, что дедушка собирал по району ими же выкинутых собак и держал у себя. Да, 87 собак на участке шумят и мешают. Но бездомные животные не берутся из воздуха, – подчеркнули в фонде.
 
Зоозащитники отметили: хоть они и не одобряют такого количества псов в жилом секторе, «это никак не оправдывает поджог и убийство». Вместе с представителями другой благотворительной организации – «Остров добра» – они возьмутся на спасение остальных питомцев.

- «Остров добра» примет их на своей территории и выделит вольеры. Нам же нужно срочно собрать деньги на питание, оплату дополнительного рабочего и, главное, стерилизацию с прививками! Потому что все 50 собак не стерилизованы и не привиты, – констатировали волонтёры. – Да, везти их в приют – не то, о чём мы все мечтали, но выбора нет: 50 животных так просто никуда не денешь. Ждать, пока их подожгут ещё раз или пока их заберёт отлов – не вариант.

Расходы оценили в 210 тысяч рублей. Помочь могут все желающие. Реквизиты для перечисления средств есть в группе в «ВК» vk.com/sobakaluck.
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