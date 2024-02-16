В Забайкалье развёрнуты пункты военно-социальной поддержки

Они предназначены для военнослужащих и их семей



Пункты военно-социальной поддержки военнослужащих 29-й общевойсковой армии и их родных развернули в восьми военных частях Забайкальского края. Там можно будет уточнить информацию по медицинскому и финансовому обеспечению, отпускам, справкам и другим документам.



Решение об организации таких пунктов принято в связи с тем, что в объединении проходят воинскую службу граждане различных субъектов Дальневосточного федерального округа.



Пресс-служба министерства культуры Забайкалья сообщило телефоны пунктов военно-социальной поддержки:

- войсковая часть 06705, город Борзя: тел. 8-987-558-00-70;

- войсковая часть 48271, посёлок Горный: телефон 8-996-277-81-77;

- войсковая часть 33558, посёлок Горный: телефон 8-914-470-14-73;

- войсковая часть 32390, посёлок Домна: телефон 8-924-514-31-69;

- войсковая часть 38151, посёлок Каштак: телефон 8 (3022) 34-31-18;

- войсковая часть 54009, село Большая Тура: телефон 8-924-297-18-23;

- войсковая часть 5313, посёлок Горный: телефон 8-924-506-95-80;

- войсковая часть 27818, город Чита: телефон 8-924-021-16-34.



