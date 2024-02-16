Итоги подведут в личном и командном зачётах
С 23 по 24 февраля в Улан-Удэ состоится лично-командный турнир «Белый месяц» по игре в шатар. Соревнования проведут в городском шахматном клубе.
Участвовать будут квалифицированные игроки в шатар (шахматисты) Республики Бурятия, старше 14 лет. В состав команды землячеств входят трое мужчин (юношей) и одна женщина (девушка). В команде должен быть как минимум один участник в бурятской национальной одежде, в противном случае команда будет снята из командного зачёта.
Регистрация и медицинский допуск участников пройдёт по месту проведения 23 февраля с 11:00 до 14:30. Подача командных заявок от землячеств этнической Бурятии производится до 14:30.
Открытие турнира и начало первого тура 23 февраля в 16:00. В этот день состоятся три тура. 24 февраля соревнования начнутся в 11:00. Пройдут ещё пять туров. Закрытие и награждение победителей запланировано на 16:00 24 февраля, говорится в положении о турнире.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут турнир по игре в бурятские шахматы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Исполнения контракта стартует весной
Итоги подведут в личном и командном зачётах
Он будет расположен на улице Красной Звезды
Порывы ветра достигнут 17 м/с
Участие в соревнованиях также примут спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
Также жители региона сыграют в хоккей на валенках
Соревнования проведут в Курумкане
Празднование проведут на центральной площади города
Он расположен в одном из сёл Прибайкалья
Думская фракция ЛДПР предложила лишить иноагентов возможности переоформить по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России на третьих лиц. Фиктивные сделки не должны позволить врагу уйти от ответственности, кормиться, помогать ВСУ и сохранить заработанное в России
У юбиляров 2 детей, 4 внука и 2 правнука
Старейшина освятит сакральное место на скалах Сухотино
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга на «Чёрном тюльпане»
Работы проведут в Верхней Иволге
Это касается двух категорий граждан-сирот