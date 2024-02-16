В Улан-Удэ проведут турнир по игре в бурятские шахматы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Итоги подведут в личном и командном зачётах



С 23 по 24 февраля в Улан-Удэ состоится лично-командный турнир «Белый месяц» по игре в шатар. Соревнования проведут в городском шахматном клубе.



Участвовать будут квалифицированные игроки в шатар (шахматисты) Республики Бурятия, старше 14 лет. В состав команды землячеств входят трое мужчин (юношей) и одна женщина (девушка). В команде должен быть как минимум один участник в бурятской национальной одежде, в противном случае команда будет снята из командного зачёта.



Регистрация и медицинский допуск участников пройдёт по месту проведения 23 февраля с 11:00 до 14:30. Подача командных заявок от землячеств этнической Бурятии производится до 14:30.



Открытие турнира и начало первого тура 23 февраля в 16:00. В этот день состоятся три тура. 24 февраля соревнования начнутся в 11:00. Пройдут ещё пять туров. Закрытие и награждение победителей запланировано на 16:00 24 февраля, говорится в положении о турнире.



Возрастное ограничение: 0+.

