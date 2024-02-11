Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны



После того, как стало известно, что в городе появятся два современных низкопольных трамвая «Богатырь», некоторые жители бурятской столицы выразили готовность пересесть на электротранспорт и отказаться от личного. Правда, при условии, что вагоны начнут ходить и в отдалённые микрорайоны.



Эту тему несколько дней обсуждали в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая».



- Ещё бы до Бурвода проложили трамвайную линию и запустили туда «Богатырей», я бы на работу ездила на трамвае, а не машине. Вот было бы здорово, – отметила одна из подписчиц.



На это в администрации заявили: генеральный план города предусматривает строительство трамвайных путей в микрорайоны Новый Зелёный, Загорск и Восточный, в юго-восточном и юго-западном направлении Октябрьского района (то есть в сотые кварталы) и в «Аэропорт». В последнем случае их планируется проложить на втором мосту через Селенгу и её пойму с подъездными путями от улицы Мостовая на запад – в сторону международного аэропорта «Байкал». Правда, сроки в мэрии не обозначили.



- Проектирование и строительство указанных объектов осуществляется в рамках соответствующих программ при наличии финансирования, – пояснили в администрации.



Что это за программы, тоже не уточнили. Новая переправа через Селенгу призвана решить и проблемы с постоянными пробками на Левобережье. Во время прямого эфира с жителями Бурятии в начале декабря глава республики Алексей Цыденов сообщил: сооружение построят в рамках реализации мастер-плана, который одобрил минувшей весной президент страны Владимир Путин. К возведению моста должны приступить в 2027 году. Он обойдётся в 20 миллиардов рублей.



Кстати, ранее горожане просили запустить трамвай из 20-х в 40-е кварталы, чтобы он сворачивал на Богатырский мост. Напрямую с улицы Ключевская туда попасть нельзя – в 40-е едут только «единицы» с проспекта Автомобилистов и «двойки» – из центра города. Однако власти заявили, что пока это невозможно из-за дефицита сотрудников.



- К сожалению, есть проблема нехватки кадров. Сложно будет реализовать такое предложение, поскольку введение нового маршрута – это, прежде всего, увеличение количества подвижного состава, а главное – штата водителей и кондукторов, – подчеркнули в мэрии.



