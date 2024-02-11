Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину







Вскоре пострадавшую санавиацией перевезли из Улан-Удэ в национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, а после поместили в клинический центр имени Сеченова. С тех пор Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Последняя была в декабре 2023-го

