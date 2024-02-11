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В Улан-Удэ разобрались с провокационной рекламой про двери и унитазы

В Улан-Удэ разобрались с провокационной рекламой про двери и унитазы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её распространение придётся прекратить

В январе в соцсетях обратили внимание на неоднозначную уличную рекламу на Борсоева и в районе Элеватора в Улан-Удэ. В известной сети магазинов, где продают стройматериалы, сантехнику и мебель, решили покреативить и разместили на билбордах фотографии своих товаров с весьма провокационными надписями.

Среди них, к примеру – «Толчок для будущего» возле унитаза и «Я сохну по тебе» рядом с банкой краски. Дверь на третьем баннере и вовсе «призывала»: «Войди в меня», а диван на четвёртом: «Будь на мне сверху!».

Это вызвало бурное обсуждение в местных пабликах. Жители бурятской столицы разделились на два лагеря. Одни оценили креатив маркетологов, отметив, что такая реклама определённо привлекает внимание потенциальных покупателей и, мол, каждый просто понимает надписи в меру своей испорченности.

Другие заявили, что подобные приёмы недопустимы, поскольку это роняет туристическую привлекательность города. И даже предложили оштрафовать компанию за каждый подобный билборд «тысяч на 300».

В итоге весь этот креатив вынесли на суд общественности. После обращений от горожан Бурятское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) решило проверить рекламу на соответствие законодательству. Специалисты попросили улан-удэнцев ответить на два вопроса – содержит ли она непристойные, оскорбительные образы и выражения и побуждает ли к совершению противоправных действий.

Опрос продолжался до 31 января. В итоге компании выдали предостережение.

- В управление поступило несколько жалоб. Закон запрещает использовать в рекламе бранные слова, оскорбительные и непристойные образы, сравнения и выражения побуждать к противоправным действиям, – разъяснили в УФАС. – Согласно предостережению, рекламодателю необходимо прекратить распространение рекламы, которая содержит признаки нарушения законодательства.
реклама баннер ФАС соцсети

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