В главном дацане Бурятии расшифровали заявление Хамбо Ламы о «чреве ада»









В этот раз Дугжууба



- Думаю, проводя ритуал Дугжууба, мы подносим огню 16 красных треугольных балинов, разделённых на 64 части, – отметил он. – Данный огонь возгорается из пасти Чойжил Сахюусана, охраняющего врата Тама – подземного ада для невежественных. Высокий бушующий огонь из костра для нас олицетворяет пламя в чреве ада Тама и туда не стоит падать от своего невежества.



Совершая подношение Чойжил Сахюусану в своих родовых исторических дацанах, верующие признают его особую заслугу и ответственность, добавил Хамбо Лама.



- А посещая костры около новоявленных «киосков» Улан-Удэ, вы попусту тратите время и деньги, подтверждая своё невежество, – заявил лидер российских буддистов.



Это высказывание расшифровали в центре БТСР – Иволгинском дацане. Там пояснили: Дугжууба – тибетское слово, означающее 64.



- Хамбо Лама пишет, что, «проводя ритуал Дугжуба, мы подносим огню 16 красных треугольных балинов, разделённых на 4 части», то есть всего – 64 части. А говоря, что «высокий бушующий огонь из костра для нас олицетворяет пламя в чреве ада Тама и при виде его туда не стоит падать от своего невежества», он даёт совет не смотреть долго на этот костёр. Как только ламы с чёрными флагами совершат несколько кругов бегом навстречу друг другу, таким образом закрывая ад Тама, надо вместе с ними уходить от костра, – подчеркнули в дацане. Есть традиция – чтобы избавиться от негатива, дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают ритуальные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.В этот раз Дугжууба проходил в 14 местах во всех трёх районах бурятской столицы. По этому поводу высказался ранее в своём telegram-канале председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.- Думаю, проводя ритуал Дугжууба, мы подносим огню 16 красных треугольных балинов, разделённых на 64 части, – отметил он. – Данный огонь возгорается из пасти Чойжил Сахюусана, охраняющего врата Тама – подземного ада для невежественных. Высокий бушующий огонь из костра для нас олицетворяет пламя в чреве ада Тама и туда не стоит падать от своего невежества.Совершая подношение Чойжил Сахюусану в своих родовых исторических дацанах, верующие признают его особую заслугу и ответственность, добавил Хамбо Лама.- А посещая костры около новоявленных «киосков» Улан-Удэ, вы попусту тратите время и деньги, подтверждая своё невежество, – заявил лидер российских буддистов.Это высказывание расшифровали в центре БТСР – Иволгинском дацане. Там пояснили: Дугжууба – тибетское слово, означающее 64.- Хамбо Лама пишет, что, «проводя ритуал Дугжуба, мы подносим огню 16 красных треугольных балинов, разделённых на 4 части», то есть всего – 64 части. А говоря, что «высокий бушующий огонь из костра для нас олицетворяет пламя в чреве ада Тама и при виде его туда не стоит падать от своего невежества», он даёт совет не смотреть долго на этот костёр. Как только ламы с чёрными флагами совершат несколько кругов бегом навстречу друг другу, таким образом закрывая ад Тама, надо вместе с ними уходить от костра, – подчеркнули в дацане.





За два дня до Сагаалгана, который буддисты отметят уже в эту субботу, 10 февраля, в Улан-Удэ и многих районах республики состоялся обряд Дугжууба (). Это своеобразный ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье.