Прокуратура проверила ход строительства детсадов и спортзала в Бурятии





В Джидинском районе Бурятии строят два новых детских садах – в сёлах Петропавловка и Цагатуй. А в Петропавловской средней школе №1 возводят спортивный зал.Недавно прокурор Джидинского района Стас Очиров вместе с представителями заказчика, администрации района и представителями подрядчиков выехал на место для проверки.- Дана оценка достаточности строительных материалов, рабочей силы и техники, соблюдению графиков строительных работ. С целью исключения срыва графиков выполнения строительно-монтажных работ прокурор района объявил руководителям трёх подрядных организаций предостережения о недопустимости нарушений закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Отмечается, что прокуратура держит на контроле строительство объектов.Строительство стартовало в 2023 году. Детский сад в Петропавловке будет рассчитан на 150 мест, в Цагатуе – на 50. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году.