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Дом жительницы Улан-Удэ подключат к электричеству по решению суда

Дом жительницы Улан-Удэ подключат к электричеству по решению суда
Общество,  Фото:pixabay.com
Иск подала прокуратура

В Улан-Удэ суд обязал сетевую организацию присоединить жилой дом к электрическим сетям. Чтобы добиться этого, владелице дома пришлось обращаться в прокуратуру.

- Жительницы садоводческого товарищества микрорайона Восточный сообщила о нарушении ресурсоснабжающей организацией сроков исполнения обязательств по договору технологического присоединения. Установлено, что сетевая компания не подключила жилой дом женщины к электрическим сетям в предусмотренный договором срок до конца сентября 2023 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Иск в суд подал прокурор Железнодорожного района, так как женщина не имеет возможности самостоятельно защищать свои права в силу из-за заболевания.

Железнодорожный районный суд иск удовлетворил. Сетевая организация обязана исполнить условия договора в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Также в пользу женщине необходимо выплатить штрафные санкции и компенсацию морального вреда.
электроснабжение прокуратура

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