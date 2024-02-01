Дом жительницы Улан-Удэ подключат к электричеству по решению суда

Иск подала прокуратура



В Улан-Удэ суд обязал сетевую организацию присоединить жилой дом к электрическим сетям. Чтобы добиться этого, владелице дома пришлось обращаться в прокуратуру.



- Жительницы садоводческого товарищества микрорайона Восточный сообщила о нарушении ресурсоснабжающей организацией сроков исполнения обязательств по договору технологического присоединения. Установлено, что сетевая компания не подключила жилой дом женщины к электрическим сетям в предусмотренный договором срок до конца сентября 2023 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Иск в суд подал прокурор Железнодорожного района, так как женщина не имеет возможности самостоятельно защищать свои права в силу из-за заболевания.



Железнодорожный районный суд иск удовлетворил. Сетевая организация обязана исполнить условия договора в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Также в пользу женщине необходимо выплатить штрафные санкции и компенсацию морального вреда.

