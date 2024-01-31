За окном -32
В Улан-Удэ не стали отменять занятия для учащихся, уроки у которых проводятся со второй смены. По данным Бурятского гидрометцентра, в 11:00 в столице Бурятии было -32 градуса, занятия отменяются при 33 градусах мороза.
Младшеклассники первой смены на занятия сегодня не ходили, утром было -34 градуса. Вчера у них занятия также не состоялись в очном формате, уроки проводили дистанционно.
В столице Бурятии школьники не ходят в школу при следующих температурных значениях:
- 33-34 градуса – 1-4 классы
- 35 градусов – 1-5 классы
- 36 градусов – 1-6 классы
- 37 градусов – 1-8 классы
- 38 градусов и ниже – 1-11 классы.
В Улан-Удэ не стали отменять уроки для второй смены
Общество, Фото:
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