Подследственный пытался пронести телефон в СИЗО в Забайкалье

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Сотрудники обнаружили и изъяли запрещённый предмет



Подследственный, прибывший плановым этапом в следственный изолятор №2 в Краснокаменске Забайкальского края, пытался пронести телефон в СИЗО. Запрещённый предмет у него обнаружили и изъяли сотрудники во время личного обыска.



- При обнаружении запрещённого предмета сотрудники незамедлительно составили рапорт, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



За доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная ответственность. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей.



Кроме того, наказание ждёт заказчика «передачки».



