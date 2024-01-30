Сотрудники обнаружили и изъяли запрещённый предмет
Подследственный, прибывший плановым этапом в следственный изолятор №2 в Краснокаменске Забайкальского края, пытался пронести телефон в СИЗО. Запрещённый предмет у него обнаружили и изъяли сотрудники во время личного обыска.
- При обнаружении запрещённого предмета сотрудники незамедлительно составили рапорт, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
За доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная ответственность. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
Кроме того, наказание ждёт заказчика «передачки».
Подследственный пытался пронести телефон в СИЗО в Забайкалье
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