29 января

28 января

Популярное

В Агинском Бурятском округе построят взлётно-посадочную полосу

В Агинском Бурятском округе построят взлётно-посадочную полосу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Она нужна для рейсов в Улан-Удэ

Благодаря президентской дальневосточной субсидии в посёлке Агинское Забайкальского края в 2024 году будет обустроена взлётно-посадочная полоса. Об этом сообщил руководитель краевого минстроя Вадим Решетник.

- Обустройство предполагает выполнение планировки покрытия взлётно-посадочной полосы, устройство ограждения, установку модульного здания для пассажиров и персонала, которое будет предназначено для проведения всех необходимых предполётных процедур, а также монтаж ветроуказателей, - цитирует министра пресс-служба ведомства.

29 января вице-премьер правительства региона - руководитель администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов сообщил на оперативном совещании, что до округа уже доведены лимиты в размере свыше 36 миллионов рублей. Идёт подготовка конкурсной документации.

Обустройство взлётно-посадочной полосы в Агинском необходимо в том числе для организации нового авиарейса, который свяжет окружной центр с Улан-Удэ.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства России Юрий Трутнев отметил, что в макрорегионе востребован такой механизм как президентская дальневосточная субсидия:

«С помощью этого механизма за пять лет на Дальнем Востоке построено и отремонтировано более 1,6 тысячи социальных объектов, включая 17 больниц, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 195 объектов образования. Наша основная задача и дальше делать всё возможное, чтобы «Президентская дальневосточная субсидия» использовалась максимально эффективно и приносила пользу людям, повышала качество их жизни».

авиация Агинское Забайкальский край Агинский Бурятский округ АБО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Общество, 29.01.2024
Сразу четыре пригородных села остались без холодной воды
Бурятию скуют морозы
Бурятию скуют морозы
Общество, 29.01.2024
Республика попадёт под влияние арктического холода
На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»
На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»
Общество, 29.01.2024
Праздник отметят в парке «Юбилейный»
Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы
Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы
Общество, 29.01.2024
Мужчина не выплачивал деньги на содержание собственного ребёнка
В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
Общество, 29.01.2024
Лучший отдел получил вымпел и денежную премию
Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»
Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»
Общество, 29.01.2024
Стала известна дата популярного музыкального фестиваля в 2024 году
Не боятся получить шайбой в плечо: В Бурятии насчитали 29 девушек-хоккеистов
Не боятся получить шайбой в плечо: В Бурятии насчитали 29 девушек-хоккеистов
Общество, 29.01.2024
А в целом число любителей этого спорта перевалило за 2000
В Бурятии нашли виновных в появлении домов-развалюх
В Бурятии нашли виновных в появлении домов-развалюх
Общество, 29.01.2024
Чиновники заявили, что их доводят до разрухи сами жильцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^