В Агинском Бурятском округе построят взлётно-посадочную полосу

Она нужна для рейсов в Улан-Удэ

Благодаря президентской дальневосточной субсидии в посёлке Агинское Забайкальского края в 2024 году будет обустроена взлётно-посадочная полоса. Об этом сообщил руководитель краевого минстроя Вадим Решетник.

- Обустройство предполагает выполнение планировки покрытия взлётно-посадочной полосы, устройство ограждения, установку модульного здания для пассажиров и персонала, которое будет предназначено для проведения всех необходимых предполётных процедур, а также монтаж ветроуказателей, - цитирует министра пресс-служба ведомства.

29 января вице-премьер правительства региона - руководитель администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов сообщил на оперативном совещании, что до округа уже доведены лимиты в размере свыше 36 миллионов рублей. Идёт подготовка конкурсной документации.

Обустройство взлётно-посадочной полосы в Агинском необходимо в том числе для организации нового авиарейса, который свяжет окружной центр с Улан-Удэ.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства России Юрий Трутнев отметил, что в макрорегионе востребован такой механизм как президентская дальневосточная субсидия:

«С помощью этого механизма за пять лет на Дальнем Востоке построено и отремонтировано более 1,6 тысячи социальных объектов, включая 17 больниц, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 195 объектов образования. Наша основная задача и дальше делать всё возможное, чтобы «Президентская дальневосточная субсидия» использовалась максимально эффективно и приносила пользу людям, повышала качество их жизни».