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В Бурятии 15 работникам неверно начисляли северную надбавку

В Бурятии 15 работникам неверно начисляли северную надбавку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вопрос решался через суд

В Северо-Байкальском районе Бурятии межрайонная прокуратуры добилась перерасчёта заработной платы работников казённого учреждения с учётом северной надбавки.

- Установлено, что работникам учреждения, местом службы которых является город Северобайкальск, процентная надбавка к заработной плате выплачивалась в размере 30 %. Вместе с тем Северобайкальск является местностью, приравненной к районам Крайнего Севера, расположен в неблагоприятных климатических условиях, в связи с чем «северная» надбавка подлежала выплате в размере 50 %, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В суд направили 15 исковых заявлений о признании незаконными действий их работодателя и обязании выплатить недополученные деньги с учётом процентной надбавки в размере 50%.

Суд иски удовлетворил. 15 работникам уже произвели перерасчёт заработной платы на общую сумму 1,6 млн рублей. 
прокуратура заработная плата

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