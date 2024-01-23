В Иркутском вузе изобрели аппарат для производства нанобетона и краски

Иркутский учёный создал установку для гомогенизации полидисперсных систем



Сотрудник Иркутского национального исследовательского технического университета Игорь Шелехов разработал устройство для равномерного распыления наночастиц в однородных средах. Инновационное оборудование позволяет производить крупные партии стройматериалов, карбоновой пасты, систем для микроэлектроники. Аппарат, защищённый Евразийским патентом, уже приобрела московская компания.



Доцент кафедры городского строительства и хозяйства Игорь Шелехов известен как изобретатель технологии массового производства карбоновой пасты. Ключевая сфера её использования – создание проводниковых и нагревательных элементов с большим спектром электрических сопротивлений и увеличенной удельной мощностью, стабильностью.



В минувшем году политеховец создал установку для гомогенизации полидисперсных систем. Это металлическая ёмкость, позволяющая производить однородные субстанции с добавлением наночастиц (микрообъектов размером 1-100 нм). За счёт конструктивных особенностей установки частицы распределяются равномерно. Это позволяет производить большие объёмы продукции, улучшает её технические характеристики и резко снижает себестоимость.



- Ранее в нашем распоряжении была установка, с помощью которой мы могли вводить наночастицы в небольших количествах. На выходе за неделю получали вещество (карбоновую пасту) весом не более 200 граммов. Делать нагревательные элементы при таких малых объёмах нерентабельно. Новый прибор позволяет нам производить до 100 кг пасты в месяц. Аналогичным образом можно выйти на массовое производство более известных потребителям нанобетона и нанокрасок. Наноматериалы значительно дешевле, обладают уникальными прочностными характеристиками, они более пластичны, долговечны и надёжны, - рассказал Игорь Шелехов.



В январе автор зарегистрировал изобретение в Евразийском патентном ведомстве. Интеллектуальная собственность защищена по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty). Наличие такого патента позволяет предлагать технологию изготовления субстанций и самого оборудования потребителям из стран СНГ. Готовятся документы для патентования в Японии, Китае и Южной Корее.



В исследованиях и создании устройства участвовали магистранты и аспиранты кафедры, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.



