В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»

Энергетики не ответили вовремя на запрос



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ по заявлению местного жителя провела проверку в деятельности ПАО «Россети Сибирь» - филиала «Бурятэнерго». Было выявлено нарушение порядка рассмотрения обращения, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Установлено, что мужчина обратился в сетевую организацию в сентябре 2023 года. В нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан уполномоченными лицами юридического лица ответ на данное обращение в установленные сроки заявителю не направлен. Это явилось основанием для обжалования их бездействия в органы прокуратуры, - говорится в сообщении.



Руководитель филиала получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.



Также по постановлению прокуратуры начальник отдела привлечён к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан», ему назначен штраф в пять тысяч рублей.

