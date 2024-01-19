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В Улан-Удэ восстановят балет по сборнику средневековой поэзии

В Улан-Удэ восстановят балет по сборнику средневековой поэзии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На сцене прозвучит музыка немецкого композитора Карла Орфа

В Бурятии восстановят балет «Кармина Бурана» (12+). Премьера одноактного балета на знаменитую музыку Карла Орфа состоится 29 февраля и 1 марта в Бурятском театре оперы и балета. В постановке участвует балетная труппа, а также солисты оперы, хор, симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Рылова.

- «Кармина Бурана» — это сборник стихов, датированный 1300 годом. Композитор выбрал 24 стихотворения и объединил их в 1936 году в «Мирские песнопения для певцов, хора и оркестра и для представления на сцене» (12+). Кантата принесла ему мировую славу. Музыка оказалась столь выразительной и созвучной эпохе, что отрывки из «Кармины Бураны» задействованы во многих современных проектах. Особенно популярна увертюра «O Fortuna», - сообщает пресс-служба театра оперы и балета.

В 2003 году известный постановщик — балетмейстер Георгий Ковтун представил на бурятской сцене «Кармину Бурану». Улан-Удэ был первым городом в России на постсоветском пространстве, где был поставлен этот балет.

В этом году 29 февраля и 1 марта публику вновь ожидает праздник музыки и танца. Восстановит балет главный балетмейстер БГАТОиБ Баярто Дамбаев. Музыкальным руководителем выступит Владимир Рылов. «Кармина Бурана» будет представлена в один вечер вместе с одноактным балетом «Шопениана» (12+) в постановке Андриса Лиепы.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия балет театр

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