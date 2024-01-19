Она фиксирует превышение скоростного режима
Госавтоинспекция предупредила водителей о введении в эксплуатацию нового комплекса фото-видеофиксации в Улан-Удэ.
На улице Пугачева, 12 установлена стационарная камера, фиксирующая нарушение скоростного режима.
Всего в Бурятии превышение установленной скорости движения фиксируют 178 камер. В 2023 году они засняли свыше 515 тысячи таких нарушений.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии работает восемь камер, фиксирующих непристёгнутые ремни.
Новая дорожная камера появилась в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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