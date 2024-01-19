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Новая дорожная камера появилась в Улан-Удэ

Новая дорожная камера появилась в Улан-Удэ
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Она фиксирует превышение скоростного режима

Госавтоинспекция предупредила водителей о введении в эксплуатацию нового комплекса фото-видеофиксации в Улан-Удэ.

На улице Пугачева, 12 установлена стационарная камера, фиксирующая нарушение скоростного режима.

Всего в Бурятии превышение установленной скорости движения фиксируют 178 камер. В 2023 году они засняли свыше 515 тысячи таких нарушений.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии работает восемь камер, фиксирующих непристёгнутые ремни.

ГИБДД камеры фиксации

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