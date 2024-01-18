В Закаменске запретили ночные крещенские купания

Купель будет открыта с 9:00 до 19:00



В Крещение на территории города Закаменск будет организована купель – «Иордань» для верующих. Она традиционно расположена в местности «Поповка». Работы по устройству купели начались с 17 января.



Как сообщает пресс-служба администрации МО «Закаменский район», запрещается производить купание в ночное время с 18 января на 19 января. Купель для купания будет открыта только 19 января с 9:00 до 19:00. Здесь же верующие смогут взять воду в ёмкости из специально оборудованной проруби.



Возрастное ограничение: 6+.

