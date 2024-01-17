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В Улан-Удэ медикам поликлиники выплатили 2,6 млн рублей долгов по отпускным

В Улан-Удэ медикам поликлиники выплатили 2,6 млн рублей долгов по отпускным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Замруководителя поликлиники привлекли к административной ответственности

В Улан-Удэ погасили задолженность по отпускным выплатам перед медработниками поликлиники после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- Установлено, что в ГБУЗ «Городская поликлиника №1» при расчёте среднего заработка работников не учитывалась единовременная выплата, произведённая в 2022 году. Это повлекло неполную оплату отпусков в 2023 году 308 медицинским работникам в общем размере 2,6 млн рублей, - говорится в сообщении.

После прокурорского вмешательства работодатель произвёл перерасчёт отпускных выплат.

В прокуратуре уточнили, что заместитель руководителя медицинского учреждения предостережён о недопустимости нарушений закона и привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

поликлиника прокуратура

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