В Улан-Удэ медикам поликлиники выплатили 2,6 млн рублей долгов по отпускным

Замруководителя поликлиники привлекли к административной ответственности



В Улан-Удэ погасили задолженность по отпускным выплатам перед медработниками поликлиники после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Установлено, что в ГБУЗ «Городская поликлиника №1» при расчёте среднего заработка работников не учитывалась единовременная выплата, произведённая в 2022 году. Это повлекло неполную оплату отпусков в 2023 году 308 медицинским работникам в общем размере 2,6 млн рублей, - говорится в сообщении.



После прокурорского вмешательства работодатель произвёл перерасчёт отпускных выплат.



В прокуратуре уточнили, что заместитель руководителя медицинского учреждения предостережён о недопустимости нарушений закона и привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».



