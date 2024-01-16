Объявлен конкурс на лучший логотип к юбилею Закаменска

Город в этом году празднует 90-летие



2024 год для Закаменска станет юбилейным. В сентябре ему исполнится 90 лет. Начать подготовку к юбилейным мероприятиям решили с объявления конкурса на логотип юбилея. Участником конкурса может стать каждый человек, сообщает администрация Закаменского района.



Логотип можно изготовить как в любом графическом редакторе, так и в виде рисунока, выполненного от руки. Разработанный логотип нужно отправить на электронную почту: admzakamensk@mail.ru с пометкой «Логотип на конкурс».



Также заявки на участие в конкурсе и конкурсный проект (конкурсные материалы, работа) принимаются до 9 февраля 2024 года в администрации муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, приёмная.



Возрастное ограничение: 0+.

