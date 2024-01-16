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Объявлен конкурс на лучший логотип к юбилею Закаменска

Объявлен конкурс на лучший логотип к юбилею Закаменска
Общество,  Фото:pixabay.com
Город в этом году празднует 90-летие

2024 год для Закаменска станет юбилейным. В сентябре ему исполнится 90 лет. Начать подготовку к юбилейным мероприятиям решили с объявления конкурса на логотип юбилея. Участником конкурса может стать каждый человек, сообщает администрация Закаменского района.

Логотип можно изготовить как в любом графическом редакторе, так и в виде рисунока, выполненного от руки. Разработанный логотип нужно отправить на электронную почту: admzakamensk@mail.ru с пометкой «Логотип на конкурс».

Также заявки на участие в конкурсе и конкурсный проект (конкурсные материалы, работа) принимаются до 9 февраля 2024 года в администрации муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, приёмная.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Закаменск юбилей конкурс логотип

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